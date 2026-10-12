40 milyon euro! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için masada
Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın 2028 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli için de 40 milyon euroyu alt sınır olarak belirledi.
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları kapsamında Barış Alper Yılmaz için yeni sözleşme hazırlığı yapılıyor.
Kasımpaşa karşısında alınan galibiyette performansıyla öne çıkan milli futbolcuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, mevcut kontratın süresini uzatmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla daha uzun vadeli bir anlaşma yapmayı hedefliyor.
BONSERVİS BEDELİ 40 MİLYON EURO
Sezon başında önemli kulüplerden ciddi transfer teklifleri alan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalmasına karar verilmişti.
Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda belirlediği bonservis bedelinden geri adım atmayı düşünmüyor.
Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun 40 milyon euronun altında bir rakama satışına onay vermeyi planlamıyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY PERFORMANSI
2021 yılında Galatasaray'a katılan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla beşinci yılını geçiriyor.
Takımdaki performansının ardından yeni sözleşme görüşmelerine hazırlanılan milli futbolcu, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Galatasaray kariyerinde bugüne kadar toplam 213 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 38 gol ve 36 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşmeyle takımda tutmak istediği 26 yaşındaki oyuncunun mevcut kontratı 2028 yılında sona eriyor.