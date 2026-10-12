Galatasaray'da iç transfer çalışmaları kapsamında Barış Alper Yılmaz için yeni sözleşme hazırlığı yapılıyor.

Kasımpaşa karşısında alınan galibiyette performansıyla öne çıkan milli futbolcuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, mevcut kontratın süresini uzatmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla daha uzun vadeli bir anlaşma yapmayı hedefliyor.