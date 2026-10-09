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İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi flaş sözler: Niye hazır olayım?

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Barcelona maçıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya kısa bir yanıt verirken Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu da İlkay'ın forma durumuna ilişkin konuştu.

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İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi flaş sözler: Niye hazır olayım?

Kasımpaşa karşılaşmasının ardından karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlkay Gündoğan'a Barcelona maçı soruldu.

Bir basın mensubunun, "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna İlkay Gündoğan, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" yanıtını verdi.

İlkay Gündoğan'ın Barcelona maçındaki durumu merak konusu oldu (Fotoğraf: AA)İlkay Gündoğan'ın Barcelona maçındaki durumu merak konusu oldu (Fotoğraf: AA)

İRFAN SARALOĞLU'NDAN İLKAY AÇIKLAMASI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu da maçın ardından İlkay Gündoğan'ın forma süresiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Saraloğlu, İlkay'ın ilerleyen süreçte süre alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka süre alacaktır. Bireysel performanslar hakkında bir şey diyemem. Ben yardımcı antrenörüm. Oyunculara eşit yaklaşıp performansını artırmak görevim. Değerlendirme Okan hocanın işi."

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın Barcelona karşılaşmasında görev alıp almayacağına ilişkin karar teknik direktör Okan Buruk tarafından verilecek.

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