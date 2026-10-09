Kasımpaşa karşılaşmasının ardından karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlkay Gündoğan'a Barcelona maçı soruldu.

Bir basın mensubunun, "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna İlkay Gündoğan, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" yanıtını verdi.