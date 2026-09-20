Okan Buruk'tan karar! Yıldız futbolcu için son şans
Galatasaray'da Leroy Sane'nin sezonun ilk bölümündeki performansı sonrası gözler milli araya çevrildi. Bu sezon henüz gol veya asist üretemeyen Alman futbolcudan aranın ardından daha yüksek katkı bekleyen Okan Buruk, performansta değişiklik yaşanmaması halinde 30 yaşındaki oyuncuyu yeniden yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.
Sezonun başlangıcında Okan Buruk'un ilk 11 tercihlerinde düzenli olarak yer bulamayan Sane, Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor karşılaşmasına başlangıç kadrosunda çıktı.
TRABZONSPOR MAÇINDA DA SKOR KATKISI GELMEDİ
Alman futbolcu, Trabzonspor deplasmanında gol veya asist üretemedi. Böylece Sane'nin bu sezon Galatasaray formasıyla skora doğrudan katkı yapamadığı dönem devam etti.
30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray kariyerinin başlangıcında da benzer bir süreç yaşamış, milli aranın ardından performansını yükseltmişti.
OKAN BURUK MİLLİ ARAYI BEKLİYOR
Milli takım kampına katılmayacak olan Sane için önümüzdeki ara önemli bir dönem olacak. Okan Buruk, Alman futbolcunun bu süreci değerlendirerek lig yeniden başladığında performansını yukarı taşımasını bekliyor.
Sarı-kırmızılı teknik adamın planında Sane'nin milli ara sonrasındaki durumu da belirleyici olacak. Performansında değişiklik yaşanmaması halinde Alman oyuncunun yeniden yedek kulübesine geçmesi gündemde.
50 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 50 karşılaşmada görev yaptı. Alman futbolcu bu süreçte 7 gol atarken 9 asist yaptı ve toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞIRILMADI
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, ülkesi Almanya'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar için davet almadı. Jürgen Klopp, ilk maçlarını oynayacağı zorlu dönemde tecrübeli futbolcuya kadrosunda yer vermedi.