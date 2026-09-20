Leroy Sane Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna giremedi

50 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 50 karşılaşmada görev yaptı. Alman futbolcu bu süreçte 7 gol atarken 9 asist yaptı ve toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.