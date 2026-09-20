Galatasaray'ın yıldızında büyük düşüş! Performansı şaşırttı
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından Uğurcan Çakır'ın son 4 resmi maçına ilişkin dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Milli kalecinin forma giydiği bu karşılaşmalarda kalesine gelen 13 isabetli şutun 9'u golle sonuçlandı.
Giriş Tarihi:
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu ile teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.
SON 4 MAÇTA 13 İSABETLİ ŞUT
Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır'ın son dönemdeki rakamları öne çıktı. Milli kalecinin görev yaptığı son 4 resmi karşılaşmada rakipler Galatasaray kalesine toplam 13 isabetli şut çekti.
9'U GOLLE SONUÇLANDI
Bu 13 şutun 9'u ağlarla buluştu. Böylece Uğurcan Çakır'ın forma giydiği son 4 resmi maçta Galatasaray toplam 9 gol yedi.
27,5 MİLYON EUROYA TRANSFER
Uğurcan Çakır, geçen sezon Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, milli kalecinin transferi için 27,5 milyon euro ve KDV ödeneceğini duyurmuştu.
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray