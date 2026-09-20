CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'ın yıldızında büyük düşüş! Performansı şaşırttı

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından Uğurcan Çakır'ın son 4 resmi maçına ilişkin dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Milli kalecinin forma giydiği bu karşılaşmalarda kalesine gelen 13 isabetli şutun 9'u golle sonuçlandı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'ın yıldızında büyük düşüş! Performansı şaşırttı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu ile teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Uğurcan Çakır'ın performansındaki düşüş dikkat çekiyorUğurcan Çakır'ın performansındaki düşüş dikkat çekiyor

SON 4 MAÇTA 13 İSABETLİ ŞUT

Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır'ın son dönemdeki rakamları öne çıktı. Milli kalecinin görev yaptığı son 4 resmi karşılaşmada rakipler Galatasaray kalesine toplam 13 isabetli şut çekti.

Uğurcan Çakır bu sezon çıktığı son 4 maçta 9 gol yedi Uğurcan Çakır bu sezon çıktığı son 4 maçta 9 gol yedi

9'U GOLLE SONUÇLANDI

Bu 13 şutun 9'u ağlarla buluştu. Böylece Uğurcan Çakır'ın forma giydiği son 4 resmi maçta Galatasaray toplam 9 gol yedi.

Galatasaray, Uğurcan Çakır için 27,5 milyon euro ödeneceğini açıkladıGalatasaray, Uğurcan Çakır için 27,5 milyon euro ödeneceğini açıkladı

27,5 MİLYON EUROYA TRANSFER

Uğurcan Çakır, geçen sezon Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, milli kalecinin transferi için 27,5 milyon euro ve KDV ödeneceğini duyurmuştu.

Muhammed Salah derbiye damga vurdu! Trabzonspor’dan dev zaferMuhammed Salah derbiye damga vurdu! Trabzonspor’dan dev zafer
Muhammed Salah derbiye damga vurdu! Trabzonspor’dan dev zafer

Okan Buruk'tan karar! Yıldız futbolcu için son şans
SONRAKİ HABER

Okan Buruk'tan yıldız futbolcu için karar!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler