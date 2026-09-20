Galatasaray, Uğurcan Çakır için 27,5 milyon euro ödeneceğini açıkladı

27,5 MİLYON EUROYA TRANSFER

Uğurcan Çakır, geçen sezon Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, milli kalecinin transferi için 27,5 milyon euro ve KDV ödeneceğini duyurmuştu.