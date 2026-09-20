Sezonun geride kalan bölümündeki en etkisiz performanslarından birini ortaya koyan Galatasaray'da özellikle takımın sahadaki görüntüsü ve Trabzonspor karşısında alınan farklı yenilgi tartışma konusu oldu.



YÖNETİM İÇİNDEN OKAN BURUK ELEŞTİRİSİ

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi içerisinde bazı isimler, Okan Buruk'un son dönemdeki performansına yönelik eleştirilerde bulundu.

Yönetimden bazı kişilerin, "Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Bu maçta gerçekle yüzleştik. Salah'ı analiz etmemiş. Böyle bir ağır yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini yapmalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.