Galatasaray'da Okan Buruk çıkışı! Yönetimden eleştiri
Trabzonspor deplasmanında 4-0'lık ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin hedefi oldu. Yönetim içinden bazı isimlerin de deneyimli çalıştırıcının performansını sorguladığı belirtilirken, 2026 yılında deplasmanlarda alınan yenilgi sayısındaki artış dikkat çekti.
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyet, sarı-kırmızılı camiada teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.
Sezonun geride kalan bölümündeki en etkisiz performanslarından birini ortaya koyan Galatasaray'da özellikle takımın sahadaki görüntüsü ve Trabzonspor karşısında alınan farklı yenilgi tartışma konusu oldu.
YÖNETİM İÇİNDEN OKAN BURUK ELEŞTİRİSİ
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi içerisinde bazı isimler, Okan Buruk'un son dönemdeki performansına yönelik eleştirilerde bulundu.
Yönetimden bazı kişilerin, "Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Bu maçta gerçekle yüzleştik. Salah'ı analiz etmemiş. Böyle bir ağır yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini yapmalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü de karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden teknik heyete yönelik eleştirilerde bulundu.
Taraftarlar, Trabzonspor karşısında takımın oyununu ve rakibe karşı hazırlığını sorgularken, farklı mağlubiyetin sorumluluğunun teknik direktör Okan Buruk'ta olduğunu savunan paylaşımlar yaptı.
OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 3-0 devam ettiği bölümde Okan Buruk da saha kenarında yaşanan gelişmeler nedeniyle oyundan ihraç edildi.
Tecrübeli teknik adam, 70. dakikada kendisine ayrılan teknik alanın dışına çıktığı gerekçesiyle hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Buruk, 72. dakikada Leroy Sane'ye Savic tarafından yapılan faulün ardından hakeme sert şekilde itiraz etti.
Batuhan Kolak, Galatasaray Teknik Direktörü'ne doğrudan kırmızı kart gösterdi. Karar sonrasında şaşkınlık yaşayan Buruk, bir süre yardımcı hakemle konuştu ve ardından saha kenarını terk etti.
DEPLASMANDAKİ YENİLGİ SAYISI ARTTI
Trabzonspor karşısında alınan sonuç, Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın dış sahadaki lig performansına ilişkin bir istatistiği de öne çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2026 takvim yılı içerisinde Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 12 maçta 7 galibiyet alırken 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu tablo, Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde bir takvim yılı içerisinde Süper Lig deplasmanlarında en fazla yenilgi aldığı döneme işaret ediyor.
Trabzonspor karşılaşmasının ardından teknik heyetin takımın deplasman performansı ve oyun planıyla ilgili değerlendirme yapması gündeme geldi.