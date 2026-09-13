Mario Lemina Başakşehir maçının ikinci yarısına çıkamadı

LEMINA İÇİN DE AYNI PLAN

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina için de benzer bir yol haritası uygulanacak. Teknik heyet, Lemina'yı da hiçbir şekilde riske etmeme kararı aldı. Başarılı futbolcunun ancak yüzde 100 hazır hale geldikten sonra yeniden sahaya sürülmesi planlanıyor.

SON DURUMLARINI AÇIKLADI



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada iki futbolcusu hakkında, "Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacak. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız." dedi.