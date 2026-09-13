Osimhen için karar verildi! Galatasaray yıldızını dev maçta oynatabilir
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sahalara dönüş planı belli oldu.Teknik direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada yetiştirilmesi halinde Nijeryalı forvetin Trabzonspor derbisinde sahada olabileceğini söyledi.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olduğu mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in tedavisi sürüyor. Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında forma giyemeyen Nijeryalı golcünün Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunuyor. Eğer tereddüt yaşanırsa yıldız oyuncu riske edilmeyecek.
MİLLİ TAKIMA GÖNDERİLMEYECEK
Galatasaray yönetimi ve sağlık heyeti, Victor Osimhen'in milli ara programı konusunda da kararını verdi. Nijerya Milli Takımı yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından yıldız golcünün sakatlığının geçmemesi halinde milli ara döneminde ülkesine gönderilmemesi ve iyileşme sürecinin tamamlanması hedefleniyor.
DERBİ MAÇIYLA DÖNEBİLİR
Osimhen için belirlenen yol haritasında dönüş maçı da netleşti. Nijeryalı futbolcu eğer Trabzonspor derbisine yetişebilirse zorlu maçta oynayacak. Yetişemezse hedef Barcelona maçı olacak.
LEMINA İÇİN DE AYNI PLAN
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina için de benzer bir yol haritası uygulanacak. Teknik heyet, Lemina'yı da hiçbir şekilde riske etmeme kararı aldı. Başarılı futbolcunun ancak yüzde 100 hazır hale geldikten sonra yeniden sahaya sürülmesi planlanıyor.
SON DURUMLARINI AÇIKLADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada iki futbolcusu hakkında, "Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacak. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız." dedi.
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