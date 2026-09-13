CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Rams Park'taki sevinç kısa sürdü

Galatasaray - Kocaelispor maçında Deniz Gül'ün ilk dakikalarda attığı gol, Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Karşılaşma 0-0 devam etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Rams Park'taki sevinç kısa sürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u Rams Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ilk dakikalarında Deniz Gül ile ağları havalandırdı ancak gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Deniz Gül'ün golü geçerli sayılmadıDeniz Gül'ün golü geçerli sayılmadı

DENİZ GÜL AĞLARI SARSTI

Galatasaray'da yeni transfer Deniz Gül, Kocaelispor karşısında ilk kez ilk 11'de görev aldı. Milli futbolcu mücadelenin ilk dakikalarında topu ağlara göndererek sarı-kırmızılı tribünlere gol sevinci yaşattı.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştırGörüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

ATİLLA KARAOĞLAN VAR'A GİTTİ

Pozisyonun ardından VAR incelemesi gerçekleştirildi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden izledi. Karaoğlan, Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen'e faul yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray'ın golünü iptal etti. Deniz Gül'ün ilk 11'de çıktığı karşılaşmada yaşadığı gol sevinci böylece kısa sürdü.

Mücadele 0-0 devam etti.

EA FC 27 reytingleri belli oldu! İşte zirvedeki yıldızEA FC 27 reytingleri belli oldu! İşte zirvedeki yıldız
EA FC 27 reytingleri belli oldu! İşte zirvedeki yıldız

Osimhen için karar verildi! Galatasaray yıldızını dev maça saklıyor
SONRAKİ HABER

Osimhen dev maçta geri dönecek
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler