Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u Rams Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ilk dakikalarında Deniz Gül ile ağları havalandırdı ancak gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.