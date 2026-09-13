Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Rams Park'taki sevinç kısa sürdü
Galatasaray - Kocaelispor maçında Deniz Gül'ün ilk dakikalarda attığı gol, Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Karşılaşma 0-0 devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u Rams Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ilk dakikalarında Deniz Gül ile ağları havalandırdı ancak gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
DENİZ GÜL AĞLARI SARSTI
Galatasaray'da yeni transfer Deniz Gül, Kocaelispor karşısında ilk kez ilk 11'de görev aldı. Milli futbolcu mücadelenin ilk dakikalarında topu ağlara göndererek sarı-kırmızılı tribünlere gol sevinci yaşattı.
ATİLLA KARAOĞLAN VAR'A GİTTİ
Pozisyonun ardından VAR incelemesi gerçekleştirildi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden izledi. Karaoğlan, Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen'e faul yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray'ın golünü iptal etti. Deniz Gül'ün ilk 11'de çıktığı karşılaşmada yaşadığı gol sevinci böylece kısa sürdü.
Mücadele 0-0 devam etti.