Galatasaray, Kaan Ayhan ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Teknik Direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almadığı ve sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

Kaan Ayhan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almadı. Milli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca 1 dakika süre alabildi.

Kaan Ayhan Galatasaray'da bu sezon neredeyse süre almadı

2023'TE GALATASARAY'A GELDİ

Kaan Ayhan, 2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan Galatasaray'a 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda birçok farklı bölgede görev yapan deneyimli futbolcu, Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 128 karşılaşmaya çıktı.