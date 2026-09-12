Galatasaray'da milli futbolcu için ayrılık gündemde! Tarih belli oldu
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için kadro planlama çalışmaları sürerken Kaan Ayhan ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi listesine alınmayan ve bu sezon yalnızca 1 dakika süre bulan milli futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılabileceği öne sürüldü.
Galatasaray, Kaan Ayhan ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Teknik Direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almadığı ve sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNE ALINMADI
Kaan Ayhan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almadı. Milli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca 1 dakika süre alabildi.
2023'TE GALATASARAY'A GELDİ
Kaan Ayhan, 2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan Galatasaray'a 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda birçok farklı bölgede görev yapan deneyimli futbolcu, Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 128 karşılaşmaya çıktı.
128 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla çıktığı 128 karşılaşmada 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı kariyerinde toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Kaan Ayhan'ın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 1 milyon 500 bin euro piyasa değeri bulunuyor.