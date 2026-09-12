Galatasaray'da geçirdiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Mauro Icardi, yaz transfer döneminin sonunda takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'a veda etmesinin ardından henüz yeni bir kulüple sözleşme imzalamayan Arjantinli yıldızın geleceği merak konusu olurken, İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi. TeamTalk'ın haberine göre Premier Lig ekibi Everton, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Mauro Icardi'nin Everton tarafından istendiği öne sürüldü EVERTON SON BİR GÖRÜŞME YAPACAK İngiliz ekibinin, herhangi bir bonservis bedeli ödemeden transfer edebileceği Mauro Icardi ile son bir görüşme daha gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü. Everton yönetiminin görüşmenin ardından Arjantinli golcünün önüne kısa süre içerisinde resmi teklif koymaya hazırlandığı iddia edildi.