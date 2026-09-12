İngilizler transferi duyurdu! Mauro Icardi imza atabilir
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, henüz bir takımla anlaşmayan Arjantinli golcünün Premier Lig ekibi Everton'ın gündeminde olduğunu yazdı.
Galatasaray'da geçirdiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Mauro Icardi, yaz transfer döneminin sonunda takımdan ayrılmıştı.
Galatasaray'a veda etmesinin ardından henüz yeni bir kulüple sözleşme imzalamayan Arjantinli yıldızın geleceği merak konusu olurken, İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi.
TeamTalk'ın haberine göre Premier Lig ekibi Everton, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
EVERTON SON BİR GÖRÜŞME YAPACAK
İngiliz ekibinin, herhangi bir bonservis bedeli ödemeden transfer edebileceği Mauro Icardi ile son bir görüşme daha gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.
Everton yönetiminin görüşmenin ardından Arjantinli golcünün önüne kısa süre içerisinde resmi teklif koymaya hazırlandığı iddia edildi.
ICARDI TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Haberde öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Mauro Icardi'nin Everton'a yaklaşımı oldu.
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren ve yeni takımını bekleyen Icardi'nin, kariyerine Premier Lig'de devam etme fikrine olumlu baktığı ifade edildi.
Arjantinli yıldızın Everton'ın sunacağı projeyi ve teklifi değerlendirmeye hazır olduğu, tarafların şartlarda anlaşması halinde transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği öne sürüldü.