Aleksey Batrakov Barcelona hayalini açıklayıp PSG ilgisini doğruladı
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, YouTube'da yayın yapan Nobel kanalına özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın yeni Rus 10 numarası, transfer sürecinden Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisine, Galatasaray'daki hedeflerinden gelecekteki Barcelona hayaline kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.
21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olmadan önce Paris Saint-Germain'in kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, sarı-kırmızılı takıma geldiği için herhangi bir pişmanlık yaşamadığını söyledi. Batrakov, bu sezon Süper Lig'de 2 karşılaşmada forma giyerken bunların 1'inde ilk 11'de görev yaptı.
"PSG HABERLERİ SÖYLENTİ DEĞİLDİ"
Paris Saint-Germain'in ilgisinin gerçek olduğunu söyleyen Batrakov, transferin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini ifade etti. Rus futbolcu, "PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum." dedi.
Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev de PSG'nin yanı sıra Napoli, Como ve Monaco'nun da oyuncusuyla ilgilendiğini söyledi. Kuzmichev, "Herkes PSG'yi zaten duymuştu ama Napoli, Como, Monaco kulüpleri de Batrakov'la ilgilenmişti." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'A GELİRKEN ŞÜPHEM OLMADI"
Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir tereddüt yaşamadığını belirten Batrakov, Leroy Sane ve Victor Osimhen ile aynı takımda bulunmanın kendisi için özel olduğunu söyledi. Genç futbolcu, "Galatasaray'a gelirken en ufak bir şüphem olmadı. Çok büyük kulüp. Ayrıca size şöyle söyleyeyim. Eskiden Leroy Sane ve Osimhen'i televizyondan izlerdim. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Bu harika bir şey. Galatasaray'ın beni transfer ettiğine pişman olmaması için her şeyimi vereceğim." diye konuştu.
"GALATASARAY RUSYA'NIN TÜM KULÜPLERİNDEN DAHA BÜYÜK"
Rus futbolcu, Galatasaray'ın kendi ülkesindeki kulüplerden daha büyük olduğunu düşündüğünü ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefinin transfer kararında önemli rol oynadığını dile getirdi. Batrakov, "Öncelikli hedefim Galatasaray'da kendimi kanıtlamak. Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezbetti." ifadelerini kullandı.
"HAYALİM BARCELONA"
Batrakov, Galatasaray ile kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediğini belirtirken kariyerindeki büyük hedefini de açıkladı. Genç futbolcu, "Galatasaray ile kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum." dedi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ
Batrakov, yaklaşık bir yıl önce Suudi Arabistan'dan yüksek maaş içeren bir teklif aldığı iddiasına da yanıt verdi. Rus oyuncu, "Hatırladığım ve bildiğim kadarıyla birkaç kulüp ilgilendi ama o dönemde tabii ki reddettim çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir Avrupa takımından teklif gelmesini bekliyordum. Çünkü bu benim için her şeyden önce bir hayaldi." ifadelerini kullandı.
EŞİ GALATASARAY TERCİHİNİ ANLATTI
Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina da Galatasaray tercihinin arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Podshibyakina, sarı-kırmızılı kulübün ciddi ilgisinin Batrakov açısından ikna edici olduğunu belirtirken Şampiyonlar Ligi faktörü ve kadrodaki tanınmış futbolcuların da kararda etkili olduğunu söyledi.
Podshibyakina, "Galatasaray'ın Aleksey'e olan ciddi ilgisini gördüğünde, bu onun için oldukça ikna edici oldu. Zaten Galatasaray'ı düşünüyordu; daha önce de birçok kez ifade ettiği gibi, Şampiyonlar Ligi önemli bir etkendi. Bunun yanı sıra, daha önce farklı büyük ve tanınmış kulüplerde forma giymiş oyuncuların takımda bulunması da kararında rol oynadı. Kendisi için yeni bir meydan okuma arıyordu." dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İSTEDİĞİ RAKİPLER
Batrakov'un Şampiyonlar Ligi kurası öncesinde karşılaşmak istediği takımların da Celtic, AEK, Napoli, Villarreal, Manchester United, Borussia Dortmund, Barcelona ve PSG olduğu belirtildi.
Genç futbolcunun özellikle PSG ve Barcelona'yı listesinde görmek istemesi, transfer sürecinde yaşadıkları ve gelecek hedefleriyle de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
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