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Barcelona Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi'nde gole boğdu! Nou Camp'ta 5-1'lik zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Barcelona, sahasında Feyenoord'u konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Katalan ekibi, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

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Barcelona Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi'nde gole boğdu! Nou Camp'ta 5-1'lik zafer

İspanyol devi henüz 3. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkarırken ilk yarıyı da 2-0 üstün tamamladı.

Barcelona bir sonraki maçında Galatasaray'a konuk olacakBarcelona bir sonraki maçında Galatasaray'a konuk olacak

RAPHINHA BİR KEZ DAHA SAHNEDE

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Barcelona, 57. dakikada Raphinha'nın ikinci golüyle skoru 3-0'a getirdi. Brezilyalı futbolcu böylece karşılaşmada duble yaptı.

YAMAL FARKI DÖRDE ÇIKARDI

Barcelona, 77. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı 4'e yükseltti. Feyenoord'un karşılaşmadaki tek golü ise 82. dakikada Sem Steijn'den geldi.

Barcelona ilk maçında Feyenoord'a 5 gol attıBarcelona ilk maçında Feyenoord'a 5 gol attı

GABRIEL JESUS SKORU BELİRLEDİ

Katalan ekibinin yeni transferi Gabriel Jesus, 85. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi. Barcelona mücadeleden 5-1 galip ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yaptı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Bu sonuçla Barcelona ilk haftayı 3 puanla tamamlarken Feyenoord puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında Barcelona, temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak. Feyenoord ise sahasında Como'yu ağırlayacak.

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