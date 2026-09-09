İspanyol devi henüz 3. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkarırken ilk yarıyı da 2-0 üstün tamamladı.

Barcelona bir sonraki maçında Galatasaray'a konuk olacak

RAPHINHA BİR KEZ DAHA SAHNEDE

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Barcelona, 57. dakikada Raphinha'nın ikinci golüyle skoru 3-0'a getirdi. Brezilyalı futbolcu böylece karşılaşmada duble yaptı.

YAMAL FARKI DÖRDE ÇIKARDI

Barcelona, 77. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı 4'e yükseltti. Feyenoord'un karşılaşmadaki tek golü ise 82. dakikada Sem Steijn'den geldi.