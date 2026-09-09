Barcelona Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi'nde gole boğdu! Nou Camp'ta 5-1'lik zafer
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Barcelona, sahasında Feyenoord'u konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Katalan ekibi, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
İspanyol devi henüz 3. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkarırken ilk yarıyı da 2-0 üstün tamamladı.
RAPHINHA BİR KEZ DAHA SAHNEDE
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Barcelona, 57. dakikada Raphinha'nın ikinci golüyle skoru 3-0'a getirdi. Brezilyalı futbolcu böylece karşılaşmada duble yaptı.
YAMAL FARKI DÖRDE ÇIKARDI
Barcelona, 77. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı 4'e yükseltti. Feyenoord'un karşılaşmadaki tek golü ise 82. dakikada Sem Steijn'den geldi.
GABRIEL JESUS SKORU BELİRLEDİ
Katalan ekibinin yeni transferi Gabriel Jesus, 85. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi. Barcelona mücadeleden 5-1 galip ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yaptı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Bu sonuçla Barcelona ilk haftayı 3 puanla tamamlarken Feyenoord puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında Barcelona, temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak. Feyenoord ise sahasında Como'yu ağırlayacak.
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