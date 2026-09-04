Mücadelede gol perdesini 17'nci dakikada Victor Osimhen açtı ve Galatasaray'ı öne geçirdi. İlk devre 1-0 Cimbom'un üstünlüğüyle bitti. 66'da Eldor Shomurodov penaltıdan skoru eşitledi. 71'de Lucas Torreira enfes bir organizasyonun ardından topu ağlarla buluşturdu ve takımının ikinci kez üstünlüğü ele almasını sağladı. 76'da Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle birlikte turuncu-lacivertliler bir kez daha eşitliği sağladı. Son sözü frikikten Gabriel Sara söyledi. Maç 3-2 bitti.

Galatasaray haftayı 3 puanla kapattı ve derbi öncesi hata yapmadı. Aslan Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon, Süper Lig'de ise Kocaelispor ile karşılaşacak.