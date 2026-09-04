Galatasaray Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti: Gabriel Sara frikikten galibiyeti getirdi, Rafael Leao ilk kez oynadı
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. Ancak Cimbom sahadan 3-2 galip ayrıldı. Yeni transfer Rafael Leao ilk kez forma giyerken Umut Bozok ise gördüğü kırmızı kart sonrası oyun dışı kaldı. Victor Osimhen ve Mario Lemina yaşadıkları sakatlıkların ardından maça devam edemedi. Haftayı 3 puanla kapatan Aslan, Şampiyonlar Ligi macerası öncesi moral buldu. İşte yaşananlar...
Mücadelede gol perdesini 17'nci dakikada Victor Osimhen açtı ve Galatasaray'ı öne geçirdi. İlk devre 1-0 Cimbom'un üstünlüğüyle bitti. 66'da Eldor Shomurodov penaltıdan skoru eşitledi. 71'de Lucas Torreira enfes bir organizasyonun ardından topu ağlarla buluşturdu ve takımının ikinci kez üstünlüğü ele almasını sağladı. 76'da Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle birlikte turuncu-lacivertliler bir kez daha eşitliği sağladı. Son sözü frikikten Gabriel Sara söyledi. Maç 3-2 bitti.
Galatasaray haftayı 3 puanla kapattı ve derbi öncesi hata yapmadı. Aslan Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon, Süper Lig'de ise Kocaelispor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
3' Deniz gole izin vermedi
Galatasaray ön alan baskısıyla etkili geldi. Sağ köşe gönderi önünde topu kazanan Aleksey Batrakov, meşin yuvarlağı kale alanına çevirdi.
Ceza sahasında iyi yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz, yakın mesafeden gelen topu son anda çeldi.
17' GOL | Başakşehir 0-1 Galatasaray
Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Nijeryalı yıldız şutunu çekti.
Üst direkten çizgiye düşen top oyun alanına geri döndü. Hakem VAR ile yaptığı görüşmenin ardından topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve gol kararı verdi.
33' Victor Osimhen devam edemedi
Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Nijeryalı yıldızın yerine Barış Alper Yılmaz mücadeleye dahil oldu.
43' Uğurcan gole izin vermedi
Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Operi'nin savunma arkasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Kemen, ceza sahasının sol çaprazından sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı.
Kaleci Uğurcan sağına uzanarak topu kornere çeldi.
İlk yarı sonucu | Başakşehir 0-1 Galatasaray
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Galatasaray, Victor Osimhen'in VAR incelemesinin ardından geçerli sayılan golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
46' İkinci yarı başladı
Karşılaşmada ikinci 45 dakika başladı.
50' Sallai son anda araya girdi
Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Olsen topu taşıyarak ceza sahasına çevirdi. Roland Sallai son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
60' Uğurcan gole izin vermedi
Başakşehir gole yaklaştı. Shomurodov orta alanda iki Galatasaraylı futbolcudan sıyrılarak topu ceza sahasına kadar taşıdı.
Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov, pasını solundaki Kemen'e aktardı. Kemen'in şutunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Pozisyonun ardından Kemen için ofsayt bayrağı kalktı.
66' GOL | Başakşehir 1-1 Galatasaray
Başakşehir penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakaladı. Topun başına geçen Eldor Shomurodov, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skora denge geldi.
69' Rafael Leao oyunda
Galatasaray'da Aleksey Batrakov oyundan çıktı, Rafael Leao mücadeleye dahil oldu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı.
72' GOL | Başakşehir 1-2 Galatasaray
Galatasaray, Lucas Torreira'nın golüyle yeniden öne geçti. Sarı-kırmızılıların tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde Yunus Akgün sağ kanattan ortasını yaptı. Arka direkte savunmanın karşıladığı top sol çaprazda Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı.
Barış Alper, yanındaki Rafael Leao'yu gördü. Leao, ceza alanı yan çizgisi üzerinde yaptığı şık hareketin ardından pasını yeniden Barış Alper'e aktardı. Barış'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Ismail Jakobs'la nefis bir verkaç yapan Torreira, kale alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.
76' GOL | Başakşehir 2-2 Galatasaray
Başakşehir, duran top sonrası beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin kullandığı kornerde Davinson Sanchez'e çarpan top ağlara gitti ve skor 2-2'ye geldi.
90' GOL | Başakşehir 2-3 Galatasaray
Galatasaray, Gabriel Sara'nın frikik golüyle yeniden öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Maç sonucu | Başakşehir 2-3 Galatasaray
Karşılaşmada son düdük çaldı. Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
DÜDÜK SAĞLAM'DA
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar üstlendi.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre Başakşehir maçında 3 değişikliğe gitti.
Göztepe karşılaşmasında forma giyen Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Aleksey Batrakov ve Leroy Sane ilk 11'de görev aldı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Okan Buruk, kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu.
Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara görev alırken kanatlarda Yunus Akgün ile Leroy Sane oynadı. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'a şans veren Buruk'un santrfordaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.
Galatasaray karşılaşmaya şu 11'le başladı:
Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Victor Osimhen.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip Başakşehir karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.
Hafta içindeki antrenmanda darbe alarak adalesinde kanama meydana gelen Wilfried Singo ile dizindeki sakatlığı devam eden Günay Güvenç maç kadrosunda yer almadı.
Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve yeni transfer El Chadaille Bitshiabu ise tercihen geniş kadroya dahil edilmedi.
BATRAKOV İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk maçına Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna girerek çıkmıştı.
Batrakov, Başakşehir deplasmanında ise ilk 11'de görev aldı.
LEAO VE DENİZ GÜL KULÜBEDE
Galatasaray'ın Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Rafael Leao ile Porto'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Deniz Gül, Başakşehir karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
Portekizli futbolcu, Aleksey Batrakov'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez forma giydi.
BARIŞ ALPER VE ABDÜLKERİM KULÜBEDE
Göztepe karşılaşmasında hafif sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçında yedek kulübesinde yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynanacak Sporting karşılaşması öncesinde iki oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, Abdülkerim'in yerine Mario Lemina'ya, Barış Alper'in yerine ise Leroy Sane'ye görev verdi.
EMİN BAYRAM ESKİ TAKIMINA KARŞI
Başakşehir'in 23 yaşındaki savunmacısı Emin Bayram, eski kulübü Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2024 yılında Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, sezon başında Başakşehir'e katılarak Süper Lig'e geri döndü.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç savunmacı, kariyerinde ilk kez yetiştiği kulübe karşı sahaya çıktı.
OSIMHEN SAKATLANDI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen maçta talihsiz bir an yaşadı. Sakatlanan Nijeryalı futbolcu, karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Devre arasında ise Mario Lemina aynı sebepten dolayı ikinci devreye başlayamadı. Yerine Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.
KIBRIS UNUTULMADI
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması öncesinde Kıbrıs'taki gemi kazasında hayatını kaybedenler unutulmadı.
Mücadele öncesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Başakşehir ve Galatasaraylı futbolcular, Kıbrıs'taki gemi kazasında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla karşılaşmaya kollarında siyah bantla çıktı.
Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından mücadele başladı.
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