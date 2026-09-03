Dört büyük takımın Avrupa kadroları açıklandı! Yeni transferler listede
UEFA organizasyonları Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarını bildirdi. Dört büyük takımın listelerinde yeni transferler de yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Galatasaray, Avrupa arenasındaki kadrosunu açıkladı. Kadroda Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane ve Deniz Gül yer aldı.
AÇILIŞ LİZBON'DA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına 9 Eylül'de çıkacak. Sarı-kırmızılılar TSİ 22.00'de Sporting'e konuk olacak. Okan Buruk'un ekibi lig aşamasında 4 karşılaşmayı sahasında, 4 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
9 Eylül 2026 Sporting Lizbon (D)
13 Ekim 2026 Barcelona
21 Ekim 2026 Lille (D)
3 Kasım 2026 Stuttgart
24 Kasım 2026 Aston Villa
8 Aralık 2026 AEK (D)
19 Ocak 2027 Feyenoord
27 Ocak 2027 PSG (D)
FENERBAHÇE DE BİLDİRDİ
Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi bileti alan Fenerbahçe de listesini teslim etti. Kadroda Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene yer aldı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü
10 Eylül 2026 Roma
14 Ekim 2026 Aston Villa (D)
20 Ekim 2026 Slavia Prag
4 Kasım 2026 Liverpool
25 Kasım 2026 Shakhtar Donetsk (D)
9 Aralık 2026 LASK Linz (D)
20 Ocak 2027 Villarreal
27 Ocak 2027 Atletico Madrid (D)
RASHICA KARARI
Beşiktaş, mücadele vereceği Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi. Kadroda Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy ve Hyeon-gyu Oh'a yer verildi. Listeye Milot Rashica yazılmadı.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü
17 Eylül 2026 Marsilya
15 Ekim 2026 Hoffenheim (D)
22 Ekim 2026 Crystal Palace
5 Kasım 2026 Celtic (D)
26 Kasım 2026 H. Beer Sheva
10 Aralık 2026 Leverkusen (D)
21 Ocak 2027 US Gilloise
28 Ocak 2027 Omonia (D)
TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ KADROSUNU BELİRLEDİ
Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor da listesini teslim etti. Kadroya Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana, Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral, Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli, Franculino Dju, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo yazıldı.
Trabzonspor'un fikstürü
15 Ekim 2026 KuPS Kuopio (D)
22 Ekim 2026 Hearts
5 Kasım 2026 Freiburg
26 Kasım 2026 CSKA Sofya (D)
10 Aralık 2026 Jablonec
17 Aralık 2026 Kızılyıldız (D)