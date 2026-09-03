Galatasaray eski yıldızı için devrede! 20,8 milyon euroya transfer olmuştu
Yaz transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kaldı. Galatasaray, kadrosuna kattığı futbolcularla dikkat çekerken eski bir futbolcu takıma dönebilir. Gedson Fernandes için harekete geçildi.
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Deniz Gül'ü kadrosuna katan Cimbom'da flaş bir isim daha listeye dahil edilebilir. Gündemdeki isim ise Gedson Fernandes.
RUSLAR DUYURDU
Rus gazeteci Maksim Nikitin, Spartak Moskova'da forma giyen Gedson Fernandes ile Galatasaray'ın ilgilendiğini öne sürdü.
Nikitin, Galatasaray'ın Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao ile temas kurduğunu dile getirdi.
AVRUPA'DA OYNAYAMAZ
Galatasaray, Gedson Fernandes'i transfer etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynayamayacak. Lig aşaması için kadrosunu 2 Eylül'de teslim eden Cimbom'un ekleme yapma şansı bulunmuyor. İlk müsait tarih ise 4 Şubat 2027. Bu da elemelere katılması halinde gerçekleşebilecek.
20,8 MİLYON EUROYA GİTTİ
2020-2021 sezonunda Galatasaray formasını kiralık olarak giyen Gedson Fernandes, gösterdiği performansla adından söz ettirmiş ve taraftarların beğenisini kazanmayı başarmıştı.
2029'A KADAR KONTRATI VAR
Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist yaptı ve 5 sarı kart gördü.
Portekizli yıldız geçen sezon başında Beşiktaş'tan 20 milyon 800 bin euroluk bonservis bedeliyle Rus ekibine transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.