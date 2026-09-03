2020-2021 sezonunda Galatasaray formasını kiralık olarak giyen Gedson Fernandes, gösterdiği performansla adından söz ettirmiş ve taraftarların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile 2029'a kadar kontratı bulunuyor

2029'A KADAR KONTRATI VAR

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist yaptı ve 5 sarı kart gördü.

Portekizli yıldız geçen sezon başında Beşiktaş'tan 20 milyon 800 bin euroluk bonservis bedeliyle Rus ekibine transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.