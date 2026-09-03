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Galatasaray eski yıldızı için devrede! 20,8 milyon euroya transfer olmuştu

Yaz transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kaldı. Galatasaray, kadrosuna kattığı futbolcularla dikkat çekerken eski bir futbolcu takıma dönebilir. Gedson Fernandes için harekete geçildi.

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Galatasaray eski yıldızı için devrede! 20,8 milyon euroya transfer olmuştu

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Deniz Gül'ü kadrosuna katan Cimbom'da flaş bir isim daha listeye dahil edilebilir. Gündemdeki isim ise Gedson Fernandes.

Gedson Fernandes Galatasaray'da forma giydiGedson Fernandes Galatasaray'da forma giydi

RUSLAR DUYURDU

Rus gazeteci Maksim Nikitin, Spartak Moskova'da forma giyen Gedson Fernandes ile Galatasaray'ın ilgilendiğini öne sürdü.

Nikitin, Galatasaray'ın Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao ile temas kurduğunu dile getirdi.

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta oynadıGedson Fernandes Beşiktaş'ta oynadı

AVRUPA'DA OYNAYAMAZ

Galatasaray, Gedson Fernandes'i transfer etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynayamayacak. Lig aşaması için kadrosunu 2 Eylül'de teslim eden Cimbom'un ekleme yapma şansı bulunmuyor. İlk müsait tarih ise 4 Şubat 2027. Bu da elemelere katılması halinde gerçekleşebilecek.

Gedson Fernandes için Galatasaray'ın girişimde bulunduğu iddia edildiGedson Fernandes için Galatasaray'ın girişimde bulunduğu iddia edildi

20,8 MİLYON EUROYA GİTTİ

2020-2021 sezonunda Galatasaray formasını kiralık olarak giyen Gedson Fernandes, gösterdiği performansla adından söz ettirmiş ve taraftarların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile 2029'a kadar kontratı bulunuyorGedson Fernandes'in Spartak Moskova ile 2029'a kadar kontratı bulunuyor

2029'A KADAR KONTRATI VAR

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist yaptı ve 5 sarı kart gördü.

Portekizli yıldız geçen sezon başında Beşiktaş'tan 20 milyon 800 bin euroluk bonservis bedeliyle Rus ekibine transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.

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