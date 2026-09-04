Galatasaray Başakşehir karşısında! Okan Buruk 11'i belirledi
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirledi. Buruk, sağ kanatta Leroy Sane'ye forma vermeyi planlarken yeni transfer Rafael Leao ise maça kulübede başlayacak. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak.
Ligde ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 7 puanla averajla lider durumda. Başakşehir ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı ve haftaya 9. sırada girdi.
REKABETTE GALATASARAY ÜSTÜN
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 21'ini Galatasaray kazanırken, Başakşehir 7 galibiyet aldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 65 golüne Başakşehir 39 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon iki takım ligde 2, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Bu üç müsabakada da Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların rakibine karşı ligdeki üstünlüğü son yıllarda daha da belirgin hale geldi.
Galatasaray, Başakşehir ile Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu süreçte sarı-kırmızılı takımın başında Okan Buruk görev yaptı.
İki ekip arasındaki son 10 maçta da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmaların 8'ini Galatasaray kazanırken, Başakşehir 1 kez galip geldi, 1 mücadele ise berabere tamamlandı.
BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Başakşehir deplasmanındaki son maçlarında da rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, dış sahada son olarak 18 Kasım 2017'de Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından oynanan 8 maçta Galatasaray yenilgi yaşamadı. Söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde edildi.
Rekabetteki en farklı galibiyet ise Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılılar Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken, turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı aldığı en farklı galibiyetler 5-1 ve 4-0'lık skorlarla geldi. İki takım arasında ayrıca 3-3'lük beraberlik de oynandı.
OSİMHEN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Galatasaray, sezonun ilk 3 haftasında hücum performansıyla da öne çıktı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in bu bölümünde en fazla gol atan takım konumunda. Galatasaray aynı zamanda +5 averajla ligin en iyi averajına sahip ekibi.
Bu gollerin 5'inde Victor Osimhen'in imzası bulunuyor. Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında ikişer gol atan Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da fileleri havalandırdı. Osimhen, ligde 3 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Yunus Akgün, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez de Galatasaray adına ligde birer gol kaydetti.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Deniz Gül de teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Başakşehir karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkacak. Porto'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç oyuncu, kadroya dahil edilmesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.
İtalyan ekibi Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Rafael Leao da Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir karşısında Galatasaray kariyerinin ilk maçına çıkacak.
NURİ ŞAHİN'E KARŞI 6'DA 6
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerlerinde bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi.
Şahin bu maçlarda Antalyaspor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Buruk Galatasaray'ın başındaydı. Geride kalan 6 karşılaşmanın tamamını Okan Buruk'un takımları kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Emin, Operi, Kemen, Fayzullayev, Umut Güneş, Olsen, Shomurodov, Umut Bozok.
Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen.