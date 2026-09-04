

BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA 8 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Başakşehir deplasmanındaki son maçlarında da rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, dış sahada son olarak 18 Kasım 2017'de Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından oynanan 8 maçta Galatasaray yenilgi yaşamadı. Söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde edildi. Rekabetteki en farklı galibiyet ise Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılılar Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken, turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı aldığı en farklı galibiyetler 5-1 ve 4-0'lık skorlarla geldi. İki takım arasında ayrıca 3-3'lük beraberlik de oynandı.



OSİMHEN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE Galatasaray, sezonun ilk 3 haftasında hücum performansıyla da öne çıktı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in bu bölümünde en fazla gol atan takım konumunda. Galatasaray aynı zamanda +5 averajla ligin en iyi averajına sahip ekibi. Bu gollerin 5'inde Victor Osimhen'in imzası bulunuyor. Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında ikişer gol atan Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da fileleri havalandırdı. Osimhen, ligde 3 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Yunus Akgün, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez de Galatasaray adına ligde birer gol kaydetti.



YENİ TRANSFERLER İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR



Galatasaray'ın yeni transferlerinden Deniz Gül de teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Başakşehir karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkacak. Porto'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç oyuncu, kadroya dahil edilmesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek. İtalyan ekibi Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Rafael Leao da Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir karşısında Galatasaray kariyerinin ilk maçına çıkacak.