Başakşehir ise geride kalan 3 karşılaşmada 4 puan topladı ve 9. sırada yer aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ardından Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.

Galatasaray son lig maçında Göztepe'yi yendi

GALATASARAY'DAN GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 3 maçında rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar Arca Çorum FK'ye 2, Erzurumspor FK'ye 4 ve Göztepe'ye 3 gol attı. Bu karşılaşmalarda Victor Osimhen 5 kez fileleri havalandırırken Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da birer gol kaydetti.

OSIMHEN 3 MAÇTA 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezonun ilk 3 lig karşılaşmasında 5 gole ulaştı. Osimhen, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK maçlarında ikişer kez fileleri havalandırırken Göztepe karşısında da 1 gol attı. Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 15 karşılaşmada ise toplam 17 gol kaydetti.