Başakşehir - Galatasaray CANLI Süper Lig maçı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi öncesinde moral bulmak amacında. Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ardından Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.
Başakşehir ise geride kalan 3 karşılaşmada 4 puan topladı ve 9. sırada yer aldı.
CANLI TAKİP
Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen.
GALATASARAY'DAN GOLLÜ BAŞLANGIÇ
Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 3 maçında rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar Arca Çorum FK'ye 2, Erzurumspor FK'ye 4 ve Göztepe'ye 3 gol attı. Bu karşılaşmalarda Victor Osimhen 5 kez fileleri havalandırırken Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da birer gol kaydetti.
OSIMHEN 3 MAÇTA 5 GOL ATTI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezonun ilk 3 lig karşılaşmasında 5 gole ulaştı. Osimhen, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK maçlarında ikişer kez fileleri havalandırırken Göztepe karşısında da 1 gol attı. Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 15 karşılaşmada ise toplam 17 gol kaydetti.
LEAO VE DENİZ GÜL İLK MAÇLARINI BEKLİYOR
Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir karşısında görev almaları halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rafael Leao, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Galatasaray kariyerindeki ilk maçına çıkacak. Porto'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Deniz Gül de görev verilmesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak. Takıma katılan Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun ise Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.
OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 8'DE 8 YAPTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Başakşehir'e karşı ligde puan kaybetmedi. Aslan, Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Başakşehir ile oynadığı 8 Süper Lig karşılaşmasını da kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
NURİ ŞAHİN'İN TAKIMLARINA YENİLMEDİ
Galatasaray, Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a karşı oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 2 gol yedi. Nuri Şahin'in Başakşehir'in başına geçmesinin ardından iki takım ligde 2 kez karşılaştı. Galatasaray iki mücadeleyi de kazanırken 5 gol attı ve kalesinde 1 gol gördü.
LİGDE 37. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 37. kez karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 36 lig maçının 21'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray rekabette 65 gol kaydederken Başakşehir 39 gol attı.
BAŞAKŞEHİR'İN SAHASINDA GALATASARAY ÜSTÜN
İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde bugüne kadar 18 lig karşılaşması oynandı. Bu mücadelelerin 10'unu Galatasaray, 5'ini Başakşehir kazanırken 3 maç beraberlikle tamamlandı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 29, Başakşehir ise 24 gol kaydetti. Geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.
SON 8 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı son 8 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip bu seride rakip fileleri 21 kez havalandırırken yalnızca 3 gol yedi.
DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Başakşehir'e karşı oynadığı son 8 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Galatasaray söz konusu mücadelelerde 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYET 7-0
Galatasaray, Başakşehir karşısındaki en farklı Süper Lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda aldığı 7-0'lık sonuçla elde etti.
Başakşehir ise Galatasaray karşısındaki en farklı lig galibiyetlerini sahasında aldı. Turuncu-lacivertliler, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise 4-0 mağlup etti.
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