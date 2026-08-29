Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray 2. haftada Erzurumspor FK'yı 2-0 yendi OSIMHEN 2 MAÇTA 4 GOL ATTI Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezona etkili başladı. Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında 2'şer gol atan Osimhen, sarı-kırmızılıların ilk iki haftada kaydettiği 6 golün 4'üne imza attı. Nijeryalı golcü ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 karşılaşmada 16 gol kaydetti. BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKABİLİR Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki Rus futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray kariyerindeki ilk resmi maçına çıkacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen ilk 2 haftada 4 gol attı RAMS PARK'TA 36 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Cimbom, daha sonra evinde çıktığı 36 lig maçında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. 65. RANDEVU Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 64 maçın 39'unu sarı-kırmızılılar, 12'sini Göztepe kazandı. 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Aslan bu maçlarda 105 gol atarken Göztepe 47 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜN İki ekip İstanbul'da 33. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce İstanbul'da oynanan 32 karşılaşmada Galatasaray 21, Göztepe 3 galibiyet aldı. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 55 gol atarken Göztepe 19 gol kaydetti. İÇ SAHADA SON 11 MAÇI KAZANDI Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiği son 11 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakibini 5 kez 3-1, 2'şer kez 1-0 ve 2-1, birer kez de 2-0 ve 4-1 mağlup etti.