Galatasaray'da santrfor transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü ararken daha önce de gündeme gelen Jean-Philippe Mateta yeniden değerlendirilmeye başlandı.

Jean-Philippe Mateta Crystal Palace'ta forma giyiyor MATETA YENİDEN GÜNDEMDE Daha önce menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Jean-Philippe Mateta için yapılan ilk görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Sarı-kırmızılılar, santrfor arayışları kapsamında Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Fransız futbolcuyu yeniden gündemine aldı.