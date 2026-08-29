Victor Osimhen'in alternatifi İngiltere'den! Mateta transferinde devlerle savaş
Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir santrfor arayan Galatasaray'ın, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı yeniden gündemine aldığı belirtildi. 29 yaşındaki Fransız golcü için Aston Villa ve Atletico Madrid de devrede. Mateta, Manchester United'a da önerildi.
Galatasaray'da santrfor transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü ararken daha önce de gündeme gelen Jean-Philippe Mateta yeniden değerlendirilmeye başlandı.
MATETA YENİDEN GÜNDEMDE
Daha önce menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Jean-Philippe Mateta için yapılan ilk görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Sarı-kırmızılılar, santrfor arayışları kapsamında Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Fransız futbolcuyu yeniden gündemine aldı.
ASTON VILLA TEKLİF YAPTI
Mateta için Aston Villa da Crystal Palace'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibinin Fransız santrfor için yaptığı teklif reddedildi ve transferde ilerleme sağlanamadı. Manchester United ise transfer döneminin son bölümünde Mateta'nın önerildiği kulüpler arasında yer aldı.
EN AZ 4 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Jean-Philippe Mateta, transfer döneminin son bölümünde sakatlık problemi yaşadı. Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Fransız futbolcunun antrenmanda kas sakatlığı yaşadığını ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Mateta, sakatlığı nedeniyle Crystal Palace'ın Manchester City ile oynadığı karşılaşmada forma giyemedi.
FİZİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR
1,92 metre boyundaki Mateta, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve top saklama becerisiyle öne çıkıyor. Galatasaray, Fransız santrforu Victor Osimhen'e alternatif olabilecek isimlerden biri olarak değerlendiriyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Crystal Palace'ın kullandığı uzatma opsiyonuyla Jean-Philippe Mateta'nın sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZON 19 GOLE KATKI
Jean-Philippe Mateta, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmada görev yaptı. Fransız santrfor, bu maçlarda 16 gol atıp 3 asist yaparak toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.