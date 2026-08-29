CANLI: Galatasaray - Göztepe Süper Lig 3. hafta maçı
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. İlk iki maçta 4 puan alan Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız kapatmak amacında. Galatasaray - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile RAMS Park'ta karşılaşıyor. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetiyor. Sarı-kırmızılıların tek hedefi 3 puan alıp taraftarını sevindirerek zirve iddiasını sürdürebilmek.
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Galatasaray - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Göztepe'nin santrasıyla başladı.
10' Göztepe etkili geldi
Göztepe savunma arkasına atılan pasla tehlike yarattı. Efkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Henrique vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
12' Sara uzaklardan denedi
Galatasaray, Gabriel Sara ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ismail Jakobs'un ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Sara'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
16' GOL | Galatasaray 0-1 Göztepe
Göztepe, Miroshi'nin golüyle öne geçti. Efkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Henrique topu arka bölüme çevirdi. Boş durumda kalan Miroshi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Göztepe skoru 1-0'a getirdi.
27' Gugeshashvili topu kontrol etti
Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara kaleyi düşündü ancak kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı kontrol etti.
GALATASARAY 4 PUANLA GELİYOR
Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, ikinci hafta deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi ise 4-0 mağlup etti. İlk iki haftada 4 puan toplayan sarı-kırmızılılar, üçüncü haftaya averajla ikinci sırada girdi.
GÖZTEPE'NİN 1 PUANI VAR
Göztepe, sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. İlk iki haftada 1 puan toplayan Göztepe, üçüncü haftaya 14. sırada girdi.
OSIMHEN 2 MAÇTA 4 GOL ATTI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezona etkili başladı. Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında 2'şer gol atan Osimhen, sarı-kırmızılıların ilk iki haftada kaydettiği 6 golün 4'üne imza attı. Nijeryalı golcü ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 karşılaşmada 16 gol kaydetti.
BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki Rus futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray kariyerindeki ilk resmi maçına çıkacak.
RAMS PARK'TA 36 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı.
Cimbom, daha sonra evinde çıktığı 36 lig maçında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
65. RANDEVU
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 64 maçın 39'unu sarı-kırmızılılar, 12'sini Göztepe kazandı. 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Aslan bu maçlarda 105 gol atarken Göztepe 47 kez fileleri havalandırdı.
İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜN
İki ekip İstanbul'da 33. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce İstanbul'da oynanan 32 karşılaşmada Galatasaray 21, Göztepe 3 galibiyet aldı. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 55 gol atarken Göztepe 19 gol kaydetti.
İÇ SAHADA SON 11 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiği son 11 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakibini 5 kez 3-1, 2'şer kez 1-0 ve 2-1, birer kez de 2-0 ve 4-1 mağlup etti.
GÖZTEPE'YE EVİNDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Göztepe'yi ağırladığı son 17 lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'ye sahasındaki son yenilgisini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla aldı.
Sonraki 17 iç saha maçında Galatasaray 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu karşılaşmalarda 38 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 11 gol gördü.
SON 9 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 9 Süper Lig maçının tamamından galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 24 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, 9 gol yedi.
EN FARKLI GALİBİYETLER GALATASARAY'DAN
İki takım arasındaki lig maçlarında en farklı skorları Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 1978-1979 sezonunda İstanbul'daki karşılaşmayı 6-1, 1959 sezonunda İzmir'deki mücadeleyi ise 5-0 kazandı.
Göztepe ise Galatasaray karşısında en fazla 2 farklı galibiyet elde etti.
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