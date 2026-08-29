Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un fikstürleri belli oldu! Avrupa'da dev rakipler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması fikstürü açıklandı. Türkiye’yi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 8’er maçlık programı netleşti. Sarı-lacivertliler Roma karşılaşmasıyla, sarı-kırmızılılar ise Sporting deplasmanıyla Devler Ligi’ne başlayacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların tarihleri de belirlendi. Kartal evinde Marsilya ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'ndeki ilk mücadelesinde Finlandiya deplasmanına çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maç takvimleri belli oldu. İki temsilcimiz de dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK Linz olarak belirlenmişti.
FENERBAHÇE ROMA İLE BAŞLIYOR
Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi serüvenine 10 Eylül'de Roma karşısında başlayacak. Fenerbahçe lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.
Fenerbahçe'nin fikstürü:
|TARİH
|RAKİP
|TARİH
|RAKİP
|10 Eylül
|Roma
|25 Kasım
|Shakhtar Donetsk (D)
|14 Ekim
|Aston Villa (D)
|9 Aralık
|LASK (D)
|20 Ekim
|Slavia Prag
|20 Ocak
|Villarreal
|4 Kasım
|Liverpool
|27 Ocak
|Atletico Madrid (D)
GALATASARAY'IN İLK DURAĞI PORTEKİZ
Galatasaray ise Devler Ligi'ndeki ilk maçında 9 Eylül'de Sporting Clube de Portugal'a deplasmanda konuk olacak. Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki son sınavı ise 27 Ocak'ta Paris Saint-Germain deplasmanında olacak.
Galatasaray'ın fikstürü:
|TARİH
|RAKİP
|TARİH
|RAKİP
|9 Eylül
|Sporting (D)
|24 Kasım
|Aston Villa
|13 Ekim
|Barcelona
|8 Aralık
|AEK Atina (D)
|21 Ekim
|Lille (D)
|19 Ocak
|Feyenoord
|3 Kasım
|Stuttgart
|27 Ocak
|PSG (D)
İKİ TEMSİLCİYİ DEV MAÇLAR BEKLİYOR
Fenerbahçe lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerle karşılaşırken, Galatasaray'ın programında Barcelona, Paris Saint-Germain ve Aston Villa öne çıkıyor.
Yeni formatta lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında kalan ekipler ise play-off oynayacak.
BEŞİKTAŞ EVİNDE BAŞLAYACAK
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek. Siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki fikstürü UEFA tarafından açıklandı.
Fikstür şu şekilde;
17 Eylül 2026 | Marsilya
15 Ekim 2026 | Hoffenheim (D)
22 Ekim 2026 | Crystal Palace
5 Kasım 2026 | Celtic (D)
26 Kasım 2026 | Hapoel Beer Sheva
10 Aralık 2026 | Bayer Leverkusen (D)
21 Ocak 2027 | Union Saint Gilloise
28 Ocak 2027 | Omonia (D)
TRABZONSPOR FİNLANDİYA'YA GİDECEK
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü belli oldu. Buna göre bordo-mavililer ilk maçını Finlandiya'da KuPS Kuopio ile oynayacak. Son karşılaşmada ise Sırbistan deplasmanına çıkacak.
Fikstür şu şekilde;
15 Ekim 2026 | KuPS Kuopio (D)
22 Ekim 2026 | Hearts
5 Kasım 2026 | Freiburg
26 Kasım 2026 | CSKA Sofya (D)
10 Aralık 2026 | Jablonec
17 Aralık 2026 | Kızılyıldız (D)