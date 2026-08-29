Aslantepe'de hataya yer yok! Galatasaray Göztepe'yi 3-2 yendi
Süper Lig'de 3. hafta İstanbul'da sürdü. Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Aslan'da yeni transfer Aleksey Batrakov ilk kez maç kadrosunda yer aldı. İşte yaşananlar...
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Dakikalar 16'yı gösterirken Novatus Miroshi perdeyi açtı ve konuk takım 1-0 öne geçti. 33'te Davinson Sanchez, Roland Sallai'nin kullandığı frikik sonrası kendisine çarpan topla skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 bitti.
İkinci devrede Gabriel Sara ağları havalandırdı. 55. dakikada ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçiren Brezilyalı yıldızın ardından 63'te Victor Osimhen penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 65'te ise Juan farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç 3-2 sona erdi.
Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı ve gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. İzmir temsilcisi ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (1. YARI)
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Göztepe'nin santrasıyla başladı.
10' Göztepe etkili geldi
Göztepe savunma arkasına atılan pasla tehlike yarattı. Efkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Henrique vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
12' Sara uzaklardan denedi
Galatasaray, Gabriel Sara ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ismail Jakobs'un ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Sara'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
16' GOL | Galatasaray 0-1 Göztepe
Göztepe, Miroshi'nin golüyle öne geçti. Efkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Henrique topu arka bölüme çevirdi. Boş durumda kalan Miroshi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Göztepe skoru 1-0'a getirdi.
27' Gugeshashvili topu kontrol etti
Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara kaleyi düşündü ancak kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı kontrol etti.
31' Sara direğin yanından auta gönderdi
Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahasının hemen dışında Gabriel Sara'nın önünde kaldı.
Brezilyalı futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
33' GOL | Galatasaray 1-1 Göztepe
Galatasaray, Davinson Sanchez ile beraberliği yakaladı. Sallai'nin kullandığı serbest vuruşta Lucas Torreira topu kale önüne çevirdi.
Pozisyonun devamında meşin yuvarlak Davinson Sanchez'in göğsüne çarparak ağlara gitti ve skor 1-1'e geldi.
44' Osimhen net fırsatı değerlendiremedi
Galatasaray öne geçme fırsatı yakaladı. Sallai'nin savunma arkasına attığı pasta Victor Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Nijeryalı yıldızın vuruşunda kaleci Gugeshashvili gole izin vermedi.
İlk yarı sonucu | Galatasaray 1-1 Göztepe
Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray ile Göztepe soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarı, Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
49' Gugeshashvili gole izin vermedi
Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Ismail Jakobs'un ortasında savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus'un şutunda kaleci Gugeshashvili topu kontrol etti.
55' GOL | Galatasaray 2-1 Göztepe
Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle öne geçti. Victor Osimhen'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sara, kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Brezilyalı futbolcu yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray skoru 2-1'e getirdi.
59' Galatasaray penaltı bekledi
Galatasaray ceza sahasında penaltı bekledi. Sol kanatta topla buluşan Gabriel Sara ortasını yaptı. Ismail Jakobs, pasını Victor Osimhen'e aktardı. Nijeryalı yıldız şutunu çekemeden yerde kaldı.
61' Mehmet Türkmen VAR'a gitti
Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, VAR uyarısının ardından pozisyonu izlemek için monitöre gitti. İncelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi.
63' GOL | Galatasaray 3-1 Göztepe
Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Topun başına geçen Nijeryalı yıldız, kendi sağına yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
65' GOL | Galatasaray 3-2 Göztepe
Göztepe farkı bire indirdi. Arda Okan'ın kullandığı uzun taç atışında arka direkte boş kalan Juan, bekletmeden vuruşunu yaptı.
Meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 3-2'ye geldi.
67' Osimhen ağları sarstı
Galatasaray bir kez daha Victor Osimhen ile gol buldu. Sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai ortasını yaptı. Ceza sahasında iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
69' Gol iptal edildi
Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Osimhen'in golü geçerli sayılmadı.
78' Batrakov gole yaklaştı
Galatasaray, Aleksey Batrakov ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ismail Jakobs'un ortasında savunmadan seken top Batrakov'un önünde kaldı.
Yeni transferin şutunda kaleci Gugeshashvili topu kontrol etti.
85' Göztepe penaltı bekledi
Göztepe ceza sahası dışından tehlike yarattı. Juan'ın sert şutunda top Davinson Sanchez'e çarparak kornere çıktı.
Pozisyonun ardından Göztepeli futbolcular penaltı itirazında bulundu ancak hakem köşe vuruşuyla oyunun başlamasını istedi.
Maç sonucu | Galatasaray 3-2 Göztepe
Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TÜRKMEN YÖNETTİ
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında RAMS Park'ta Göztepe'yi ağırladı. Saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara üstlendi.
UĞURCAN ÇAKIR ISINMADA AĞRI HİSSETTİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlaması planlanan Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissetmesinin ardından yedeğe çekildi.
Okan Buruk bu gelişme üzerine kaleyi Jankat Yılmaz'a emanet etti. Genç file bekçisi böylece Göztepe karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
TEK DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, Erzurumspor FK karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'e göre zorunlu tek değişikliğe gitti. İlk olarak kadroda açıklanan Uğurcan Çakır'ın yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.
Sarı-kırmızılılar mücadeleye Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle başladı.
BATRAKOV YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasına yedek başladı.
Yeni transfer, mücadele öncesinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tribünlerin çağrısı üzerine sarı-kırmızılı futbolseverleri selamlayan Batrakov, kendisi için yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
İkinci yarı başlarken Abdülkerim Bardakcı yerine oyuna girerek forma giydi.
RAMS PARK'TA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
Galatasaray-Göztepe karşılaşması öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel etkinlikler gerçekleştirildi.
RAMS Park'a gelen futbolseverlere Türk bayrağı dağıtılırken, tribünlerde oluşan görüntü renkli anlara sahne oldu. LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" mesajı yayınlandı, saha içerisinde de keman dinletisi gerçekleştirildi.
Galatasaraylı futbolcular ısınmaya Zafer Bayramı'na özel kırmızı tişörtlerle çıktı. Tribünlerde ise "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" ve "Zafer bizim, gurur bizim, bu vatan hepimizin!" pankartları açıldı.
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