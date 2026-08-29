Aslantepe'de hataya yer yok! Galatasaray Göztepe'yi 3-2 yendi

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı ve gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. İzmir temsilcisi ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

İkinci devrede Gabriel Sara ağları havalandırdı. 55. dakikada ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçiren Brezilyalı yıldızın ardından 63'te Victor Osimhen penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 65'te ise Juan farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç 3-2 sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Dakikalar 16'yı gösterirken Novatus Miroshi perdeyi açtı ve konuk takım 1-0 öne geçti. 33'te Davinson Sanchez, Roland Sallai'nin kullandığı frikik sonrası kendisine çarpan topla skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 bitti.

Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara kaleyi düşündü ancak kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı kontrol etti.

Göztepe, Miroshi'nin golüyle öne geçti. Efkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Henrique topu arka bölüme çevirdi. Boş durumda kalan Miroshi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Göztepe skoru 1-0'a getirdi.

Galatasaray, Gabriel Sara ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ismail Jakobs'un ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Sara'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Göztepe savunma arkasına atılan pasla tehlike yarattı. Efkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Henrique vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Galatasaray bir sonraki maçında Başakşehir ile karşılaşacak

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

46' İkinci yarı başladı

İkinci yarı, Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

49' Gugeshashvili gole izin vermedi

Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Ismail Jakobs'un ortasında savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus'un şutunda kaleci Gugeshashvili topu kontrol etti.

55' GOL | Galatasaray 2-1 Göztepe

Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle öne geçti. Victor Osimhen'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sara, kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Brezilyalı futbolcu yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray skoru 2-1'e getirdi.

59' Galatasaray penaltı bekledi

Galatasaray ceza sahasında penaltı bekledi. Sol kanatta topla buluşan Gabriel Sara ortasını yaptı. Ismail Jakobs, pasını Victor Osimhen'e aktardı. Nijeryalı yıldız şutunu çekemeden yerde kaldı.

61' Mehmet Türkmen VAR'a gitti

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, VAR uyarısının ardından pozisyonu izlemek için monitöre gitti. İncelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi.

63' GOL | Galatasaray 3-1 Göztepe

Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Topun başına geçen Nijeryalı yıldız, kendi sağına yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

65' GOL | Galatasaray 3-2 Göztepe

Göztepe farkı bire indirdi. Arda Okan'ın kullandığı uzun taç atışında arka direkte boş kalan Juan, bekletmeden vuruşunu yaptı.

Meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 3-2'ye geldi.

67' Osimhen ağları sarstı

Galatasaray bir kez daha Victor Osimhen ile gol buldu. Sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai ortasını yaptı. Ceza sahasında iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

69' Gol iptal edildi

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Osimhen'in golü geçerli sayılmadı.

78' Batrakov gole yaklaştı

Galatasaray, Aleksey Batrakov ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ismail Jakobs'un ortasında savunmadan seken top Batrakov'un önünde kaldı.

Yeni transferin şutunda kaleci Gugeshashvili topu kontrol etti.

85' Göztepe penaltı bekledi

Göztepe ceza sahası dışından tehlike yarattı. Juan'ın sert şutunda top Davinson Sanchez'e çarparak kornere çıktı.

Pozisyonun ardından Göztepeli futbolcular penaltı itirazında bulundu ancak hakem köşe vuruşuyla oyunun başlamasını istedi.

Maç sonucu | Galatasaray 3-2 Göztepe

Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.