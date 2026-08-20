Can Uzun'dan Galatasaray'a ret! İtalya ve İspanya'dan ilgi sürüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Can Uzun dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı. Son olarak Aleksey Batrakov transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, uzun süredir temas halinde olduğu Can Uzun'u da kadrosuna katmak istiyordu. Ancak milli futbolcudan Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi. CAN UZUN GALATASARAY'I REDDETTİ Sky Sports Almanya'nın haberine göre Can Uzun, Galatasaray'a transfer olmayı kabul etmedi. Eintracht Frankfurt forması giyen genç futbolcunun verdiği bu kararın ardından sarı-kırmızılıların oyuncu için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği kaydedildi.

Can Uzun Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı GALATASARAY TRANSFER MASASINDAN KALKTI Galatasaray'ın Can Uzun için uzun süredir yürüttüğü temaslar böylece sonuçsuz kaldı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla artık transfer masasında olmadığı ve Can Uzun dosyasını kapattığı belirtildi. İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ SÜRÜYOR Can Uzun'un geleceğiyle ilgili diğer Avrupa kulüplerinin ilgisi ise devam ediyor. Haberde genç futbolcu için İtalya ve İspanya'dan kulüplerin devrede olduğu, buna karşın Galatasaray'ın transfer yarışından çekildiği kaydedildi.