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Can Uzun'dan Galatasaray'a ret! İtalya ve İspanya'dan ilgi sürüyor

Aleksey Batrakov transferini tamamlayan Galatasaray'a Can Uzun'dan olumsuz yanıt geldi. Sky Sports Almanya'nın haberine göre milli futbolcu, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmedi ve taraflar arasındaki transfer görüşmeleri sona erdi.

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Can Uzun'dan Galatasaray'a ret! İtalya ve İspanya'dan ilgi sürüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Can Uzun dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Son olarak Aleksey Batrakov transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, uzun süredir temas halinde olduğu Can Uzun'u da kadrosuna katmak istiyordu. Ancak milli futbolcudan Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi.

CAN UZUN GALATASARAY'I REDDETTİ

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Can Uzun, Galatasaray'a transfer olmayı kabul etmedi. Eintracht Frankfurt forması giyen genç futbolcunun verdiği bu kararın ardından sarı-kırmızılıların oyuncu için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği kaydedildi.

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GALATASARAY TRANSFER MASASINDAN KALKTI

Galatasaray'ın Can Uzun için uzun süredir yürüttüğü temaslar böylece sonuçsuz kaldı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla artık transfer masasında olmadığı ve Can Uzun dosyasını kapattığı belirtildi.

İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ SÜRÜYOR

Can Uzun'un geleceğiyle ilgili diğer Avrupa kulüplerinin ilgisi ise devam ediyor. Haberde genç futbolcu için İtalya ve İspanya'dan kulüplerin devrede olduğu, buna karşın Galatasaray'ın transfer yarışından çekildiği kaydedildi.

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GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI

Can Uzun geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 28 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu maçlarda 10 gol ve 5 asist üreterek toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.

BATRAKOV GELDİ CAN UZUN OLMADI

Galatasaray transferde son olarak Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar Can Uzun için de uzun süre temaslarını sürdürmesine rağmen milli futbolcunun transferi kabul etmemesi üzerine bu süreçte sonuca ulaşamadı.

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