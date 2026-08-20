Tottenham kararını verdi! Galatasaray'a Pape Matar Sarr yanıtı

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Pape Matar Sarr için Tottenham'a 18 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Premier League temsilcisi ise sarı-kırmızılıların bu teklifini kabul etmedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için gündeme gelen Pape Matar Sarr konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

Pape Matar Sarr Tottenham forması giyiyor

TOTTENHAM 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Tottenham'ın Pape Matar Sarr için belirlediği bonservis beklentisi de ortaya çıktı. Habere göre İngiliz kulübü, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 25 milyon euro karşılığında göndermeye hazır. Böylece Galatasaray'ın ilk teklifi ile Tottenham'ın talebi arasında 7 milyon euroluk fark bulunuyor.

PAZARLIKTA 7 MİLYON EURO FARK

Galatasaray'ın transferi ilerletmek istemesi halinde Tottenham ile bonservis bedeli konusunda yeni bir pazarlık yapması gerekecek. Sarı-kırmızılıların 18 milyon euroluk ilk teklifinin reddedilmesi sonrası yeni bir rakamla İngiliz ekibinin kapısını çalıp çalmayacağı transfer sürecinin seyrini belirleyecek.