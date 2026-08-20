Tottenham kararını verdi! Galatasaray'a Pape Matar Sarr yanıtı
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr için resmi adım attı. Sacha Tavolieri’nin haberine göre sarı-kırmızılılar 23 yaşındaki Senegalli futbolcu için 18 milyon euro teklif etti. Tottenham bu rakamı reddederken 25 milyon euro bonservis istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için gündeme gelen Pape Matar Sarr konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibinin kapısını çaldı.
18 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Pape Matar Sarr için Tottenham'a 18 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Premier League temsilcisi ise sarı-kırmızılıların bu teklifini kabul etmedi.
TOTTENHAM 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Tottenham'ın Pape Matar Sarr için belirlediği bonservis beklentisi de ortaya çıktı. Habere göre İngiliz kulübü, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 25 milyon euro karşılığında göndermeye hazır. Böylece Galatasaray'ın ilk teklifi ile Tottenham'ın talebi arasında 7 milyon euroluk fark bulunuyor.
PAZARLIKTA 7 MİLYON EURO FARK
Galatasaray'ın transferi ilerletmek istemesi halinde Tottenham ile bonservis bedeli konusunda yeni bir pazarlık yapması gerekecek. Sarı-kırmızılıların 18 milyon euroluk ilk teklifinin reddedilmesi sonrası yeni bir rakamla İngiliz ekibinin kapısını çalıp çalmayacağı transfer sürecinin seyrini belirleyecek.
GEÇEN SEZON 6 GOLE KATKI
Pape Matar Sarr geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev yaptı. Senegalli orta saha bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üreterek toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı.