Galatasaray'ın yıldızına Tottenham talip! Barış Alper Yılmaz Ada yolcusu
Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Premier Lig ekibi Tottenham, 26 yaşındaki milli futbolcuyla ilgileniyor. Barış Alper’in teknik direktör Roberto De Zerbi’nin oyun sistemine uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mevcut oyuncularına gelen ilgiyi değerlendiriyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
OKAN BURUK LİSTEYİ VERDİ
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği transfer listesi doğrultusunda kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündemi hareketli şekilde sürerken mevcut kadrodaki yıldız isimlerle ilgili de Avrupa'dan yeni iddialar geliyor.
TOTTENHAM BARIŞ ALPER'İN PEŞİNDE
İtalyan basınında yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Barış Alper Yılmaz ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin 26 yaşındaki milli futbolcuyu transfer listesinde değerlendirdiği ve oyuncunun özelliklerinin teknik heyetin dikkatini çektiği kaydediliyor.
DE ZERBI'NİN OYUNUNA UYGUN
Haberde Barış Alper Yılmaz'ın Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin oyun anlayışına uygun bir futbolcu olduğu değerlendirmesi yapıldı. Milli oyuncunun farklı hücum pozisyonlarında görev yapabilmesi, temposu ve fizik gücü bu açıdan öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.
AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE
Tottenham'ın ilgisiyle birlikte Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'daki geleceği de transfer gündeminin başlıklarından biri haline geldi. Ancak İngiliz kulübünün Galatasaray'a resmi bir teklif yaptığı veya kulüpler arasında anlaşma sağlandığı yönünde bir bilgi bulunmuyor.
Süreç şu aşamada Tottenham'ın oyuncuya ilgisi üzerinden ilerliyor.
GEÇEN SEZON 28 GOLE KATKI
Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 resmi karşılaşmada görev yaptı. 26 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 12 gol atarken 16 asist yaptı ve toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı. Milli yıldızın ortaya koyduğu bu performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artıran önemli unsurlardan biri oldu.