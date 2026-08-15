Barış Alper Yılmaz, 2026-2027 sezonunun ilk maçında Çorum FK'ya karşı gol atamadı

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Tottenham'ın ilgisiyle birlikte Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'daki geleceği de transfer gündeminin başlıklarından biri haline geldi. Ancak İngiliz kulübünün Galatasaray'a resmi bir teklif yaptığı veya kulüpler arasında anlaşma sağlandığı yönünde bir bilgi bulunmuyor.

Süreç şu aşamada Tottenham'ın oyuncuya ilgisi üzerinden ilerliyor.

GEÇEN SEZON 28 GOLE KATKI

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 resmi karşılaşmada görev yaptı. 26 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 12 gol atarken 16 asist yaptı ve toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı. Milli yıldızın ortaya koyduğu bu performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artıran önemli unsurlardan biri oldu.