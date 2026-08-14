Galatasaray 2. transferini bitiriyor! Batrakov için 25 milyon euro



25 MİLYON EUROLUK BEDEL 5 YILDA ÖDENECEK

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya sunduğu teklifin ödeme planı da görüşmelerin önemli başlıklarından biri oldu.

Rus basınında yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, 25 milyon euroluk bonservis bedelini 5 yıllık bir ödeme planıyla karşılamayı önerdi.