Galatasaray 2. transferini bitiriyor! Batrakov için 25 milyon euro
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov için resmi teklifini yaptı. Sarı-kırmızılıların bonuslar hariç 25 milyon euroluk önerisi, ek ödemelerle birlikte 28 milyon euroya ulaşabilecek. Batrakov ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanırken, transfer için gözler Rus kulübünün kararına çevrildi.
Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Aleksey Batrakov transferinde önemli bir aşamaya geldi.
Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli içeren resmi teklif sundu.
Bonusların devreye girmesi halinde toplam transfer bedelinin 28 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.
BATRAKOV İLE KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA
Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Transferin tamamlanması halinde Batrakov'un sarı-kırmızılı formayı 4 yıl giymesi planlanıyor.
Rus oyuncunun yıllık ücretinin ise 3,5 ila 4 milyon euro arasında olması bekleniyor.
Batrakov'un transferi konusunda oyuncu tarafının da Galatasaray'a geçişe sıcak baktığı belirtildi.
Rus futbolcu ve menajerlerinin, transferin gerçekleşmesi için sözleşmesinde yer alan önemli bir gelir hakkından vazgeçmeye hazır olduğu ifade edildi.
25 MİLYON EUROLUK BEDEL 5 YILDA ÖDENECEK
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya sunduğu teklifin ödeme planı da görüşmelerin önemli başlıklarından biri oldu.
Rus basınında yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, 25 milyon euroluk bonservis bedelini 5 yıllık bir ödeme planıyla karşılamayı önerdi.
Bonusların da gerçekleşmesi durumunda toplam bedelin 28 milyon euroya ulaşması öngörülüyor.
Böylece Galatasaray'ın teklifinde yalnızca bonservis miktarı değil, ödeme takvimi de Lokomotiv Moskova'nın değerlendireceği temel konular arasında yer alıyor.
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