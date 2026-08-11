Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Rafael Leao'dan paylaşım: Gelecekteki hedeflerime odaklıyım

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'dan geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, tamamen sahaya odaklandığını söyledi. Kariyerinin yönetimini uzun süredir yalnızca ailesine ve avukatlarına bıraktığını vurgulayan Leao, başka hiç kimsenin kendisi adına konuşma yetkisine sahip olmadığını açıkladı.

Rafael Leao'nun adı Galatasaray ile anılıyor "TEK DÜŞÜNCEM SAHA" Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili transfer haberlerinin gündemde olduğu dönemde Leao, önceliğinin futbol olduğunu vurguladı. Portekizli yıldız, "Tek düşüncem saha: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım." sözlerini kullandı. TRANSFER SPEKÜLASYONLARINA KARŞI ÇIKTI Leao, geleceği hakkında ortaya atılan haberler konusunda da takipçilerine doğrudan mesaj verdi. Milan'ın yıldızı, "Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, uzun süredir kariyerimin yönetimini yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettim." dedi. Bu sözler, oyuncunun geleceğine ilişkin yapılacak açıklamalarda yalnızca yakın çevresi ve hukuk ekibinin yetkili olduğunu ortaya koydu.