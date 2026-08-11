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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Rafael Leao'dan paylaşım: Gelecekteki hedeflerime odaklıyım

Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, geleceği hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kariyerinin yönetimini yalnızca ailesine ve avukatlarına bıraktığını açıklayan 27 yaşındaki futbolcu, “Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur” dedi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Rafael Leao'dan paylaşım: Gelecekteki hedeflerime odaklıyım

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'dan geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, tamamen sahaya odaklandığını söyledi. Kariyerinin yönetimini uzun süredir yalnızca ailesine ve avukatlarına bıraktığını vurgulayan Leao, başka hiç kimsenin kendisi adına konuşma yetkisine sahip olmadığını açıkladı.

Rafael Leao'nun adı Galatasaray ile anılıyorRafael Leao'nun adı Galatasaray ile anılıyor

"TEK DÜŞÜNCEM SAHA"

Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili transfer haberlerinin gündemde olduğu dönemde Leao, önceliğinin futbol olduğunu vurguladı.

Portekizli yıldız, "Tek düşüncem saha: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım." sözlerini kullandı.

TRANSFER SPEKÜLASYONLARINA KARŞI ÇIKTI

Leao, geleceği hakkında ortaya atılan haberler konusunda da takipçilerine doğrudan mesaj verdi.

Milan'ın yıldızı, "Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, uzun süredir kariyerimin yönetimini yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettim." dedi.

Bu sözler, oyuncunun geleceğine ilişkin yapılacak açıklamalarda yalnızca yakın çevresi ve hukuk ekibinin yetkili olduğunu ortaya koydu.

Rafael Leao kariyer yönetimini ailesi ve avukatlarına emanet ettiğini açıkladıRafael Leao kariyer yönetimini ailesi ve avukatlarına emanet ettiğini açıkladı

"BAŞKA HİÇBİR KİŞİNİN YETKİSİ YOK"

Rafael Leao, paylaşımının en dikkat çeken bölümünde kendisi adına yapılan açıklamalara karşı net bir tavır aldı.

Portekizli futbolcu, "Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Leao böylece transfer sürecinde kendisine atfedilen açıklamalar ve farklı kişiler üzerinden gündeme gelen iddialar konusunda açık bir sınır çizdi.

"GELECEKTEKİ HEDEFLERİME ODAKLIYIM"

Leao açıklamasını, "Tamamen gelecekteki hedeflerime odaklıyım." sözleriyle tamamladı.

Portekizli yıldızın açıklamasında herhangi bir kulübün adı yer almazken mesajın odağında saha performansı, kariyer yönetimi ve kendisi adına kimlerin konuşabileceği vardı.

Rafael Leao geleceğine yönelik paylaşımda bulunduRafael Leao geleceğine yönelik paylaşımda bulundu

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILIYOR

Rafael Leao'nun adı yaz transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile gündeme geldi.

Milan forması giyen yıldız oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da transfer söylentilerinin yoğunlaştığı dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

LEAO'NUN AÇIKLAMASI

"Tek düşüncem saha: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım.

Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, uzun süredir kariyerimin yönetimini yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettim.

Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur.

Tamamen gelecekteki hedeflerime odaklıyım."

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