Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Rafael Leao'dan paylaşım: Gelecekteki hedeflerime odaklıyım
Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, geleceği hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kariyerinin yönetimini yalnızca ailesine ve avukatlarına bıraktığını açıklayan 27 yaşındaki futbolcu, “Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur” dedi.
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'dan geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, tamamen sahaya odaklandığını söyledi. Kariyerinin yönetimini uzun süredir yalnızca ailesine ve avukatlarına bıraktığını vurgulayan Leao, başka hiç kimsenin kendisi adına konuşma yetkisine sahip olmadığını açıkladı.
"TEK DÜŞÜNCEM SAHA"
Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili transfer haberlerinin gündemde olduğu dönemde Leao, önceliğinin futbol olduğunu vurguladı.
Portekizli yıldız, "Tek düşüncem saha: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım." sözlerini kullandı.
TRANSFER SPEKÜLASYONLARINA KARŞI ÇIKTI
Leao, geleceği hakkında ortaya atılan haberler konusunda da takipçilerine doğrudan mesaj verdi.
Milan'ın yıldızı, "Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, uzun süredir kariyerimin yönetimini yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettim." dedi.
Bu sözler, oyuncunun geleceğine ilişkin yapılacak açıklamalarda yalnızca yakın çevresi ve hukuk ekibinin yetkili olduğunu ortaya koydu.
"BAŞKA HİÇBİR KİŞİNİN YETKİSİ YOK"
Rafael Leao, paylaşımının en dikkat çeken bölümünde kendisi adına yapılan açıklamalara karşı net bir tavır aldı.
Portekizli futbolcu, "Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı.
Leao böylece transfer sürecinde kendisine atfedilen açıklamalar ve farklı kişiler üzerinden gündeme gelen iddialar konusunda açık bir sınır çizdi.
"GELECEKTEKİ HEDEFLERİME ODAKLIYIM"
Leao açıklamasını, "Tamamen gelecekteki hedeflerime odaklıyım." sözleriyle tamamladı.
Portekizli yıldızın açıklamasında herhangi bir kulübün adı yer almazken mesajın odağında saha performansı, kariyer yönetimi ve kendisi adına kimlerin konuşabileceği vardı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILIYOR
Rafael Leao'nun adı yaz transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile gündeme geldi.
Milan forması giyen yıldız oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da transfer söylentilerinin yoğunlaştığı dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.
LEAO'NUN AÇIKLAMASI
"Tek düşüncem saha: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım.
Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, uzun süredir kariyerimin yönetimini yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettim.
Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur.
Tamamen gelecekteki hedeflerime odaklıyım."