Torreira'dan Muhammed Salah itirafı: Asla düşünmezdik!
Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Muhammed Salah’ın Türkiye’ye transferi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk futbolunun geliştiğini söyleyen Torreira, “Muhammed Salah gibi yıllar önce asla buraya geleceğini düşünmediğimiz futbolcular geliyor” dedi. Tecrübeli orta saha, Galatasaray’la 5’te 5 yaparak tarihe geçmek istediğini de açıkladı.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Muhammed Salah'ın Türkiye'ye transferi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Türk futbolunun gelişimine dikkat çeken Torreira, dünyaca ünlü futbolcuların artık Türkiye'yi tercih etmesine Muhammed Salah üzerinden örnek verdi. Uruguaylı yıldız, yeni sezondaki şampiyonluk yarışının da önceki sezonlardan daha zorlu geçeceğini söyledi.
İşte Torreira'nın açıklamaları...
"DAHA FAZLASINI İSTİYORUZ"
"4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Daha fazlasını istiyoruz. Her sene ayrı bir mücadele ve ayrı bir meydan okuma. Bu sezon daha fazlasını kazanmak için açlıkla mücadele edeceğiz."
"BAŞKA KELİMEYE YER YOK"
"Galatasaray'da şampiyon kelimesi dışında hiçbir kelimeye yer yok. Bu kelimenin altını doldurmak ve şampiyon olmak, her sene daha da zor. Bu sezon da farklı bir seviyede olacak."
SALAH AÇIKLAMASI
"Türk futbolu gelişiyor. Muhammed Salah gibi yıllar önce asla buraya geleceğini düşünmediğimiz futbolcular geliyor. Lig gelişiyor ve geliştikçe şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Bu sezon, geçtiğimiz 4 sezondan daha zor olacak. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz."
"HAYAL EDEMEZDİM"
"Bana 4 sene önce burada yaşadığım şeyleri söyleseydiniz, inanamazdım. İnanılmaz şeyler başardık. O zamanlar 4 sene boyunca her mayıs ayında kupa kazanmayı hayal edemezdim."
ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI
"Her şeyden önce 5. şampiyonluğu istiyoruz ama bunun yanında Avrupa'da da hedeflerimiz var. Galatasaray bayrağını en yüksekte, Şampiyonlar Ligi'nin tepesinde göstermek istiyoruz. Bu sezon için de aynısını amaçlayacağız. Geçen sezon çok büyük başarılara imza attık. Bu sezon da aynısını gösterebilmek ve Galatasaray bayrağını en üste çıkarmak istiyoruz. Bir yandan da 5. şampiyonluğu istiyoruz. Taraftarımız bunların hepsini birlikte hak ediyor."
"ASIL ÖNEMLİ OLAN BU"
"Çok çalışmak, kendini adamak, disiplinli olmak ve saygı göstermek. Aslında baktığımızda ben bunların hepsini yönetimimize, hocamıza ve çalışanlara karşı gösteriyorum. Bize para ödüyorlar ve biz bir iş yapıyoruz. Bunun bir profesyonel yönü var. İyi karaktere, değerlere sahip olmak. Asıl önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum."
"BÜYÜK BİR TAKIMDAYIZ"
"Büyük bir takımdayız ve büyük oyunculardan oluşuyoruz. Hepimizin büyük hedefleri var, büyük başarılara imza atabilmeniz için büyük bir takım olmanız gerekiyor."
"F.BAHÇE'YE ATTIĞIM GOLDEN SONRA..."
"Fikstür açıklandığı zaman ilk önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarının ne zaman olduğuna bakıyorum. Taraftar için de bu böyle, bizim için de bu böyle.
Birçok zorlukla mücadele ettiğim bir sezonda, Fenerbahçe'ye karşı mücadele ederken attığım gol sonrasında babamla sarılmamı, asla unutabileceğimi sanmıyorum."
"TEK KALDIM"
"Bu sene biraz üzgünüm. Tek kaldım gibi. Muslera gitti, ayrı bir öneme sahipti benim için. Tam bir kaptandı. Icardi'nin zaten takım ve benim için ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Takım arkadaşından öte. Çok büyük liderler ve oyunculardı ikisi de. Onların ayrılığı üzücü olsa da aslolan Galatasaray'dır."
"BİR GÜN BENİM DE MACERAM BİTECEK"
"Bir gün benim de burada maceram sona erecek. Ama acısa da Galatasaray'ın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim. Onlar da vazgeçmiyorlar..."