Torreira'dan Muhammed Salah itirafı: Asla düşünmezdik!

Lucas Torreira

"DAHA FAZLASINI İSTİYORUZ"

"4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Daha fazlasını istiyoruz. Her sene ayrı bir mücadele ve ayrı bir meydan okuma. Bu sezon daha fazlasını kazanmak için açlıkla mücadele edeceğiz."

"BAŞKA KELİMEYE YER YOK"

"Galatasaray'da şampiyon kelimesi dışında hiçbir kelimeye yer yok. Bu kelimenin altını doldurmak ve şampiyon olmak, her sene daha da zor. Bu sezon da farklı bir seviyede olacak."

SALAH AÇIKLAMASI

"Türk futbolu gelişiyor. Muhammed Salah gibi yıllar önce asla buraya geleceğini düşünmediğimiz futbolcular geliyor. Lig gelişiyor ve geliştikçe şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Bu sezon, geçtiğimiz 4 sezondan daha zor olacak. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz."

"HAYAL EDEMEZDİM"

"Bana 4 sene önce burada yaşadığım şeyleri söyleseydiniz, inanamazdım. İnanılmaz şeyler başardık. O zamanlar 4 sene boyunca her mayıs ayında kupa kazanmayı hayal edemezdim."