Galatasaray sessizliğini bozacak! Alexis Mac Allister operasyonu başladı
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister geldi. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu takip ediyor ve transfer şartlarını araştırıyor.
Yeni sezon öncesinde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ın durumunu takip etmeye başladı.
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transfer şartlarını araştırıyor.
MAC ALLISTER GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Galatasaray, orta saha transferinde alternatiflerini genişletirken Liverpool'un Arjantinli yıldızı Alexis Mac Allister'ı da listesine dahil etti.
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun mevcut durumunu ve olası transfer şartlarını araştırıyor. Transferin somut bir girişime dönüşmesi halinde Liverpool'un tavrı belirleyici olacak.
Cimbom, Mac Allister'ın mali şartlarını ve Liverpool'un oyuncuyla ilgili planını öğrenmek için çalışma yürütüyor.
LIVERPOOL'UN TAVRI BELİRLEYİCİ
Mac Allister'ın Liverpool ile devam eden sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulübünün Arjantinli futbolcunun ayrılığına nasıl yaklaşacağı ise transfer ihtimalinin en önemli kriteri olacak.
DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Alexis Mac Allister, kariyerinde Brighton ve Liverpool formalarını giydi.
Arjantinli orta saha, ülkesinin 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı. Galatasaray'ın gündemine gelen 27 yaşındaki futbolcu, uluslararası tecrübesiyle transfer listesindeki dikkat çekici isimlerden biri oldu.
GALATASARAY ORTA SAHAYA TAKVİYE ARIYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon kadrosunda orta saha bölgesini güçlendirmek için farklı profiller üzerinde çalışıyor. Mac Allister da bu doğrultuda takip edilen adaylar arasına girdi. Galatasaray'ın Liverpool cephesinden alacağı şartlara göre transfer sürecine bir sonraki adım şekillenecek.
ALEXIS MAC ALLISTER KİMDİR?
Alexis Mac Allister 24 Aralık 1998 tarihinde doğdu. 1.76 metre boyundaki orta saha oyuncusunun 2028 yılına kadar kontratı bulunmaktadır. Güncel piyasa değeri 70 milyon eurodur. Kariyerinde Argentinos Juniors, Boca Juniors, Brighton & Hove Albion formaları da giydi. 1 Dünya Kupası, 1 Kupa Amerika, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 Arjantin ligi, 1 Arjantin 2. ligi ve 1 CONMEBOL Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.