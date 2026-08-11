Galatasaray sessizliğini bozacak! Alexis Mac Allister operasyonu başladı

Arjantinli orta saha, ülkesinin 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı. Galatasaray'ın gündemine gelen 27 yaşındaki futbolcu, uluslararası tecrübesiyle transfer listesindeki dikkat çekici isimlerden biri oldu.

Alexis Mac Allister'in Liverpool ile 2028 yılına kadar kontratı var

GALATASARAY ORTA SAHAYA TAKVİYE ARIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon kadrosunda orta saha bölgesini güçlendirmek için farklı profiller üzerinde çalışıyor. Mac Allister da bu doğrultuda takip edilen adaylar arasına girdi. Galatasaray'ın Liverpool cephesinden alacağı şartlara göre transfer sürecine bir sonraki adım şekillenecek.