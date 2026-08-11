CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray sessizliğini bozacak! Alexis Mac Allister operasyonu başladı

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister geldi. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu takip ediyor ve transfer şartlarını araştırıyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray sessizliğini bozacak! Alexis Mac Allister operasyonu başladı

Yeni sezon öncesinde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ın durumunu takip etmeye başladı.

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transfer şartlarını araştırıyor.

Alexis Mac Allister Liverpool'da oynuyorAlexis Mac Allister Liverpool'da oynuyor

MAC ALLISTER GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Galatasaray, orta saha transferinde alternatiflerini genişletirken Liverpool'un Arjantinli yıldızı Alexis Mac Allister'ı da listesine dahil etti.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun mevcut durumunu ve olası transfer şartlarını araştırıyor. Transferin somut bir girişime dönüşmesi halinde Liverpool'un tavrı belirleyici olacak.

Cimbom, Mac Allister'ın mali şartlarını ve Liverpool'un oyuncuyla ilgili planını öğrenmek için çalışma yürütüyor.

Alexis Mac Allister'in güncel piyasa değeri 70 milyon euroAlexis Mac Allister'in güncel piyasa değeri 70 milyon euro

LIVERPOOL'UN TAVRI BELİRLEYİCİ

Mac Allister'ın Liverpool ile devam eden sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulübünün Arjantinli futbolcunun ayrılığına nasıl yaklaşacağı ise transfer ihtimalinin en önemli kriteri olacak.

Alexis Mac Allister Arjantin Milli Takımı kadrosunda yer alıyorAlexis Mac Allister Arjantin Milli Takımı kadrosunda yer alıyor

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Alexis Mac Allister, kariyerinde Brighton ve Liverpool formalarını giydi.

Arjantinli orta saha, ülkesinin 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı. Galatasaray'ın gündemine gelen 27 yaşındaki futbolcu, uluslararası tecrübesiyle transfer listesindeki dikkat çekici isimlerden biri oldu.

Alexis Mac Allister'in Liverpool ile 2028 yılına kadar kontratı varAlexis Mac Allister'in Liverpool ile 2028 yılına kadar kontratı var

GALATASARAY ORTA SAHAYA TAKVİYE ARIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon kadrosunda orta saha bölgesini güçlendirmek için farklı profiller üzerinde çalışıyor. Mac Allister da bu doğrultuda takip edilen adaylar arasına girdi. Galatasaray'ın Liverpool cephesinden alacağı şartlara göre transfer sürecine bir sonraki adım şekillenecek.

Alexis Mac Allister Argentinos Juniors, Boca Juniors, Brighton & Hove Albion'da da oynadıAlexis Mac Allister Argentinos Juniors, Boca Juniors, Brighton & Hove Albion'da da oynadı

ALEXIS MAC ALLISTER KİMDİR?

Alexis Mac Allister 24 Aralık 1998 tarihinde doğdu. 1.76 metre boyundaki orta saha oyuncusunun 2028 yılına kadar kontratı bulunmaktadır. Güncel piyasa değeri 70 milyon eurodur. Kariyerinde Argentinos Juniors, Boca Juniors, Brighton & Hove Albion formaları da giydi. 1 Dünya Kupası, 1 Kupa Amerika, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 Arjantin ligi, 1 Arjantin 2. ligi ve 1 CONMEBOL Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

Galatasarayın yıldız transferine Roma engeli! İşte o teklifGalatasarayın yıldız transferine Roma engeli! İşte o teklif
Galatasaray'ın yıldız transferine Roma engeli! İşte o teklif

Galatasaray Eren Dinkçi'yi istiyor! Transferde kritik engel
SONRAKİ HABER

Galatasaray Eren Dinkçi'yi istiyor!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler