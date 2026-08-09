Milton Delgado ile Avrupa'nın önemli takımları da ilgileniyor

AVRUPA'DAN ÜÇ RAKİP

Milton Delgado daha önce Bologna ve Benfica'nın da aralarında bulunduğu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Como 1907'nin de genç oyuncuyu takip ettiği yönünde haberler bulunuyor. Bu kulüplerin ilgisi, Boca Juniors'ın pazarlık gücünü artırabilir. Galatasaray'ın transferde somut adım atması halinde Arjantin ekibinin yüksek bonservis beklentisini karşılayacak güçlü bir teklif hazırlaması gerekecek.

U23 PLANI İÇİN UYGUN PROFİL

Delgado'nun 21 yaşında olması, Galatasaray'ın genç yabancı oyuncu planlaması açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonuna hem bugünü hem de gelecek sezonları kapsayacak bir yatırım yapmak isterse Delgado bu profile uygun seçeneklerden biri olacak.