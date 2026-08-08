Tepkiler, kırmızı kart ve gerginlik! Galatasaray Villarreal'e 2-1 yenildi
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki son maçında Villarreal ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 4. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Victor Osimhen rakip takımın oyuncularıyla gergin anlar yaşadı. Tribünlerde ise başkan Dursun Özbek ve ekibine transfer tepkisi vardı. Cimbom rakibine 2-1 yenildi.
Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Villarreal ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
İspanyol temsilcisi 3. dakikada Ayoze Perez ile penaltıdan 1-0 öne geçti. Victor Osimhen, 2 dakika sonra yanıt verdi ve skoru dengeledi. Nicolas Pepe'nin 41'inci dakikadaki asisti sonrası Georges Mikautadze skoru 2-1'e getirdi. İlk devre 2-1 sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 2-1 bitti. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig öncesindeki son hazırlık maçında Villarreal'i Rams Park'ta konuk ederken mücadele öncesinde tribünlerden yönetime transfer tepkisi yükseldi.
Kale arkasındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'e yönelik "Söylesene Başkan transferler nerede?" tezahüratı yaptı. Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala kadroya beklenen takviyelerin gelmemesi, taraftarın tepkisini artırdı.
"SÖYLESENE BAŞKAN TRANSFERLER NEREDE?"
Villarreal karşılaşması öncesinde kale arkasında toplanan taraftarlar, transfer çalışmalarının hızlanmasını istedi. Tribünlerden uzun süre "Söylesene Başkan transferler nerede?" sloganı yükseldi.
Tepkinin merkezinde özellikle 10 numara transferinin henüz tamamlanmaması yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezon başlamadan önce kadronun eksik bölgelerinin güçlendirilmesini istiyor.
Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı maçın öncesinde Villarreal ile kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede dakikalar 5'i gösterirken Okan Buruk kırmızı kart gördü.
Teknik direktör Okan Buruk, şiddetli itiraz ve alkışlamasının ardından Kadir Sağlam tarafından oyundan atıldı. Deneyimli çalıştırıcı, saha kenarından ayrılırken maçı dışarıdan takip etti.
OSIMHEN ÇOK SİNİRLENDİ
Karşılaşmanın 38. dakikasında Victor Osimhen ile Santiago Mourino arasında başlayan sözlü tartışmada tansiyon kısa sürede yükseldi. Osimhen rakibine doğru hareketlenirken takım arkadaşları yıldız futbolcuyu bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
Galatasaraylı oyuncuların müdahalesiyle gerilim daha fazla büyümeden sona erdi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
GOLÜNÜ ATTI
Victor Osimhen, yaşanan gerginlikten önce skor tabelasına da adını yazdırdı. Villarreal, henüz 3. dakikada Ayoze Perez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın cevabı yalnızca iki dakika sonra geldi. Osimhen, 5. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e taşıdı.
VILLARREAL 41'DE YENİDEN ÖNE GEÇTİ
İlk yarının son bölümünde İspanyol ekibi yeniden üstünlüğü yakaladı. Mikautadze, 41. dakikada attığı golle Villarreal'i 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında toplam üç gol atılırken Villarreal soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
OSIMHEN İLK YARIYA DAMGA VURDU
Victor Osimhen, Villarreal karşısında ilk yarının en fazla konuşulan isimlerinden biri oldu. Nijeryalı santrfor 5. dakikada Galatasaray'ın golünü kaydederken 38. dakikada Santiago Mourino ile yaşadığı tartışmayla da maçın tansiyonunu yükseltti.