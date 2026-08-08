Tepkiler, kırmızı kart ve gerginlik! Galatasaray Villarreal'e 2-1 yenildi

Victor Osimhen gol atmayı başardı

OSIMHEN ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 38. dakikasında Victor Osimhen ile Santiago Mourino arasında başlayan sözlü tartışmada tansiyon kısa sürede yükseldi. Osimhen rakibine doğru hareketlenirken takım arkadaşları yıldız futbolcuyu bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Galatasaraylı oyuncuların müdahalesiyle gerilim daha fazla büyümeden sona erdi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

GOLÜNÜ ATTI

Victor Osimhen, yaşanan gerginlikten önce skor tabelasına da adını yazdırdı. Villarreal, henüz 3. dakikada Ayoze Perez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın cevabı yalnızca iki dakika sonra geldi. Osimhen, 5. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e taşıdı.