Galatasaray transferde Taras Mykhavko'yu gözüne kestirdi
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’ya alternatif oluşturabilecek sol stoper arayışında Dinamo Kiev forması giyen Taras Mykhavko’yu gündemine aldı. 21 yaşındaki Ukraynalı savunmacı, 10+4 kuralına da uyuyor.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına yapacağı takviye için alternatiflerini belirliyor. Yaz döneminde şu ana kadar yalnızca Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayan sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif oluşturabilecek sol stoper arayışına ağırlık verdi.
Gündeme gelen iddiaya göre Galatasaray'ın listesine Dinamo Kiev forması giyen Taras Mykhavko da girdi. 21 yaşındaki Ukraynalı stoper, genç yaşı ve 10+4 kuralına uygunluğu nedeniyle sarı-kırmızılıların dikkatini çekti.
ABDÜLKERİM'E ALTERNATİF ARANIYOR
Galatasaray yönetimi, savunmanın solunda Abdülkerim Bardakcı'nın yükünü paylaşabilecek bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda hem genç hem de yabancı kontenjanı açısından avantaj sağlayabilecek oyuncuları değerlendiriyor.
GÜNDEMDE TARAS MYKHAVKO VAR
Dinamo Kiev forması giyen Taras Mykhavko, Galatasaray'ın sol stoper adayları arasına girdi. 21 yaşındaki savunmacı, geçen sezon düzenli forma şansı bulması ve skor katkısıyla dikkat çekti.
Galatasaray'ın transferde ilerlemesi halinde Dinamo Kiev'in bonservis talebi ve oyuncunun Türkiye seçeneğine yaklaşımı belirleyici olacak.
33 MAÇTA 5 GOL
Taras Mykhavko, geçen sezon Dinamo Kiev formasıyla 33 karşılaşmaya çıktı. Genç stoper bu maçlarda 5 gol kaydederek savunmadaki görevinin yanında skor katkısı da sağladı.
21 yaşındaki oyuncunun özellikle genç yaşına rağmen düzenli forma giymesi, Galatasaray'ın uzun vadeli kadro planlamasında dikkat çeken noktalardan biri oldu.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Taras Mykhavko'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Ancak bu rakam Dinamo Kiev'in Galatasaray'dan talep edeceği bonservis bedeli anlamına gelmiyor.
Ukrayna ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mykhavko için kulübünün ayrılık şartları henüz bilinmiyor.
10+4 KURALINA UYUYOR
Mykhavko'nun 21 yaşında olması, Galatasaray açısından yabancı oyuncu planlamasında önemli bir avantaj oluşturuyor. Ukraynalı savunmacı, 10+4 kuralındaki U23 kriterine uyuyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, yabancı kontenjanındaki planlamasını da dikkate aldığı için bu kriter transferde Mykhavko'nun ön plana çıkmasını sağlıyor.
TRABZONSPOR'LA DA ANILMIŞTI
Taras Mykhavko'nun adı daha önce Trabzonspor ile de transfer iddialarında anıldı. Bordo-mavililerin ardından Galatasaray'ın da genç savunmacıyı listesine aldığı iddiası, oyuncunun Türkiye ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.