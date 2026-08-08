Taras Mykhavko transfer olması halinde Galatasaray için 10+4 listesine yazılabilecek

33 MAÇTA 5 GOL

Taras Mykhavko, geçen sezon Dinamo Kiev formasıyla 33 karşılaşmaya çıktı. Genç stoper bu maçlarda 5 gol kaydederek savunmadaki görevinin yanında skor katkısı da sağladı.

21 yaşındaki oyuncunun özellikle genç yaşına rağmen düzenli forma giymesi, Galatasaray'ın uzun vadeli kadro planlamasında dikkat çeken noktalardan biri oldu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Taras Mykhavko'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Ancak bu rakam Dinamo Kiev'in Galatasaray'dan talep edeceği bonservis bedeli anlamına gelmiyor.

Ukrayna ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mykhavko için kulübünün ayrılık şartları henüz bilinmiyor.