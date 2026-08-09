Galatasaray transferde Boca Juniors'ın genç yıldızına yöneldi! Milton Delgado için dev rakipler var
Orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’ın gündemine Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Milton Delgado geldi. Piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde bulunan Arjantinli futbolcuyu Bologna, Como 1907 ve Benfica da istiyor.
Yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarında istediği görüntüyü veremeyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha rotasyonuna yapacağı takviye için yeniden Güney Amerika pazarına yöneldi.
Gündeme gelen iddiaya göre Galatasaray'ın listesine Boca Juniors forması giyen Milton Delgado girdi. 21 yaşındaki Arjantinli futbolcu, orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapabiliyor.
GÜNDEMDE MILTON DELGADO VAR
Fotomaç'ın haberine göre Boca Juniors altyapısından yetişen Milton Delgado, genç yaşta A takıma yükseldi ve Arjantin ekibinin orta saha rotasyonunda kendisine yer buldu.
Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ederken Boca Juniors'a resmî teklifte bulunacak.
ORTA SAHADA İKİ POZİSYONDA OYNUYOR
Delgado, orta sahanın merkezinde ve ön libero bölgesinde görev yapabiliyor. Savunma katkısı, top kazanma becerisi ve pas bağlantılarındaki rolüyle öne çıkan genç futbolcu, mücadele gücü yüksek bir orta saha profili çiziyor.
Galatasaray'ın genç yaşta gelişime açık oyunculara yönelmesi, Delgado'yu transfer listesindeki dikkat çekici seçeneklerden biri haline getiriyor.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Milton Delgado'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Ancak bu rakam Boca Juniors'ın Galatasaray'dan talep edeceği bonservis bedeli anlamına gelmiyor.
Arjantin ekibiyle 2029 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun düşük bir bedelle bırakılması düşünülmüyor. Boca Juniors'ın yüksek bonservis beklentisi, Galatasaray'ın rotasını belirleyecek. Eğer indirime gidilmezse masadan kalkılabilir.
SAVUNMADA ETKİN
Delgado, bu sezon Boca Juniors orta sahasında düzenli forma giydi. Genç futbolcunun skor katkısı sınırlı kalırken oyun kurulumundaki ve savunmadaki rolü öne çıktı.
AVRUPA'DAN ÜÇ RAKİP
Milton Delgado daha önce Bologna ve Benfica'nın da aralarında bulunduğu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Como 1907'nin de genç oyuncuyu takip ettiği yönünde haberler bulunuyor. Bu kulüplerin ilgisi, Boca Juniors'ın pazarlık gücünü artırabilir. Galatasaray'ın transferde somut adım atması halinde Arjantin ekibinin yüksek bonservis beklentisini karşılayacak güçlü bir teklif hazırlaması gerekecek.
U23 PLANI İÇİN UYGUN PROFİL
Delgado'nun 21 yaşında olması, Galatasaray'ın genç yabancı oyuncu planlaması açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonuna hem bugünü hem de gelecek sezonları kapsayacak bir yatırım yapmak isterse Delgado bu profile uygun seçeneklerden biri olacak.
BOCA JUNIORS'IN KARARI BELİRLEYİCİ
Galatasaray'ın olası transfer girişiminde Boca Juniors'ın belirleyeceği bonservis bedeli ve ödeme şartları sürecin yönünü belirleyecek. Sarı-kırmızılıların henüz resmî teklif aşamasına geçmediği süreçte Delgado, takip edilen adaylardan biri olarak listede bulunuyor.