Galatasaray’ın gündemindeki Rodrigo Mora için Farioli’den dikkat çeken açıklama

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Rodrigo Mora transferinde doğrudan bonservis yerine satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde duruyor. Sarı-kırmızılıların Porto ile bu formül üzerinden yürüttüğü görüşmeler devam ediyor.

Transfer gündemindeki Mora hakkında Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli de konuştu. İtalyan teknik adam, takımdan ayrılma ihtimalini kendisiyle görüşen oyuncular bulunduğunu ancak Rodrigo Mora'nın bu isimler arasında yer almadığını açıkça söyledi.

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto forması giyen Rodrigo Mora için temaslarını devam ettiriyor. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle kadrosuna katmak için Portekiz ekibiyle görüşüyor.

Rodrigo Mora

FARIOLI'DEN TRANSFER DÖNEMİ AÇIKLAMASI

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Alverca maçı öncesindeki basın toplantısında kulübün transfer gündemine değindi.

Farioli, "Transfer dönemi her zaman büyük bir yapbozdur ve hareket edecek birçok parça vardır. Bu, satrançla yapbozun bir karışımı gibi; olası hamleler konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız." dedi.

İtalyan çalıştırıcı, yaz dönemindeki olası hareketliliğe rağmen mevcut kadronun büyük bölümünü korumayı planlıyor.

"TAKIMIN YÜZDE 95'İNİN KALACAĞINA İNANIYORUM"

Francesco Farioli, Porto kadrosunda büyük çaplı bir değişim öngörmediğini şu sözlerle anlattı:

"Takımın durumundan daha önce bahsettim. Oyuncuların yüzde 90'ının, hatta yüzde 95'inin burada kalacağına inanıyorum."

Farioli buna rağmen düzenli süre almak veya farklı bir deneyim yaşamak isteyen bazı oyuncuların ayrılık seçeneğini değerlendirebileceğini de söyledi.

"RODRIGO MORA DEĞİLDİ"

Porto Teknik Direktörü, kendisine ayrılık ihtimalini soran bir oyuncu bulunduğunu, başka bir futbolcunun da takımdan ayrılmak istediğini bildiğini açıkladı.

Farioli, Rodrigo Mora'nın bu iki isimden biri olmadığının altını çizerek, "Ancak bunların hiçbiri Rodrigo Mora değildi. Bireysel durumlar hakkında konuşmanın zamanı değil çünkü yarın maçımız var." dedi.

Bu açıklama, Mora'nın Porto'dan ayrılmak için teknik direktörüne doğrudan talepte bulunmadığını gösteriyor. Ancak oyuncunun Galatasaray'a transfer ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.

PORTO'DA FORMA REKABETİ VURGUSU

Farioli, bazı futbolcuların farklı seçenekleri değerlendirebileceğini ancak takımda kalan herkesin sezon boyunca forma şansı bulacağını söyledi.

İtalyan teknik adam, "Bazı oyuncuların aklında başka destinasyonlar olabilir veya Porto'daki rollerini daha iyi anlamak isteyebilir. Ancak herkes, burada kalan oyuncuların oynayacağımız tüm organizasyonlarda fırsat bulacağının güvencesine sahip." sözlerini kullandı.