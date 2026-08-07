Can Uzun için son viraj! Galatasaray 40 milyon euroyu masaya koydu
Galatasaray, Can Uzun transferinde Eintracht Frankfurt’a yaptığı teklifi yükseltti. Sarı-kırmızılılar 35 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonus önerirken iki kulüp arasındaki fark yaklaşık 5 milyon euro seviyesine geriledi.
Galatasaray, orta saha transferinde öncelikli isimlerinden Can Uzun için teklifini yükseltti. Gündeme gelen iddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Eintracht Frankfurt'a 35 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 40 milyon Euro'luk yeni bir paket sundu.
Daha önce yapılan 30+5 milyon euroluk teklifi geri çeviren Alman ekibiyle yürütülen pazarlıklarda taraflar arasındaki fark da önemli ölçüde azaldı. Eintracht Frankfurt'un başlangıçta 60 milyon euro seviyesinde tuttuğu beklentisi 50 milyon Euro'nun altına inerken son görüşmelerde fark yaklaşık 5 milyon euroya kadar düştü.
GALATASARAY 35+5 MİLYON EURO ÖNERDİ
Galatasaray yönetimi, Can Uzun için mali sınırını yukarı çekerek Eintracht Frankfurt'un kapısını bir kez daha çaldı. Yeni teklifin 35 milyon euro garanti ödeme ve gerçekleşmesi kolay şartlara bağlı 5 milyon euro bonus içerdiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar böylece toplam paketi 40 milyon euroya çıkardı. Yönetim bu seviyeyi transfer için üst sınır olarak görüyor ve bonservis bedelini daha fazla yükseltmek istemiyor.
FRANKFURT 60 MİLYON EURO'DAN BAŞLADI
Eintracht Frankfurt, transfer görüşmelerinin ilk aşamasında Can Uzun için 60 milyon euro talep etti. Görüşmeler ilerledikçe Alman kulübünün beklentisi 50 milyon euronun altına kadar geriledi.
Galatasaray'ın son teklifiyle kulüpler arasındaki farkın yaklaşık 5 milyon euro seviyesine düşmesi pazarlıkları kritik noktaya taşıdı. Sarı-kırmızılı yönetim, rakamı artırmak yerine anlaşmayı farklı maddelerle tamamlamaya çalışıyor.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY MASADA
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un 40 milyon euroluk paketi yeterli bulmaması halinde sonraki satıştan pay maddesini görüşmelere dahil edebilir.
Yönetimin temel planı garanti bonservis ve bonusların toplamını 40 milyon euro seviyesinde tutmak. Sonraki satıştan verilecek payın ise iki kulüp arasındaki son farkı kapatacak seçeneklerden biri olabileceği konuşuluyor.
CAN UZUN FRANKFURT'A BASKI YAPIYOR
Can Uzun cephesi de transferin gerçekleşmesi için sürece dahil oldu. Gündeme gelen iddiaya göre 20 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray forması giymeye olumlu yaklaşıyor ve Eintracht Frankfurt'un anlaşmaya onay vermesini istiyor.
Genç futbolcunun daha önce teknik direktör Okan Buruk ile telefon görüşmesi yaptığı ve Galatasaray seçeneğine olumlu yanıt verdiği de transfer dosyasındaki önemli ayrıntılar arasında bulunuyor.
FARK 5 MİLYON EUROYA İNDİ
Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki bonservis pazarlığında farkın yaklaşık 5 milyon euro seviyesine kadar gerilemesi transferde önemli bir aşamaya işaret ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim 40 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyor. Frankfurt'un yeni teklife vereceği cevap ve olası sonraki satış payı formülü, transferin yönünü belirleyecek.