Galatasaray, orta saha transferinde öncelikli isimlerinden Can Uzun için teklifini yükseltti. Gündeme gelen iddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Eintracht Frankfurt'a 35 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 40 milyon Euro'luk yeni bir paket sundu.

Daha önce yapılan 30+5 milyon euroluk teklifi geri çeviren Alman ekibiyle yürütülen pazarlıklarda taraflar arasındaki fark da önemli ölçüde azaldı. Eintracht Frankfurt'un başlangıçta 60 milyon euro seviyesinde tuttuğu beklentisi 50 milyon Euro'nun altına inerken son görüşmelerde fark yaklaşık 5 milyon euroya kadar düştü.