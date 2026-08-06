Galatasaray'dan şaşırtan transfer atağı! Salis Abdul Samed listede
Lesley Ugochukwu’nun hazırlık maçlarındaki performansının ardından orta saha alternatiflerini değerlendiren Galatasaray, Nice forması giyen Salis Abdul Samed’i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar henüz resmî teklif sunmadı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonu için yeni bir ismi gündemine aldı. Footy-Africa'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Nice forması giyen Salis Abdul Samed'in durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak yaptı. Genç orta saha oyuncusunun hazırlık maçlarında sergilediği performansın eleştiri almasının ardından yönetim, orta saha bölgesinde kullanılabilecek yeni alternatifleri değerlendirmeye başladı.
UGOCHUKWU SONRASI YENİ ARAYIŞ
Galatasaray, rakiplerinin yaptığı yüksek profilli transferlere karşın yaz döneminde şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Burnley'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, hazırlık karşılaşmalarında beklenen etkiyi oluşturamadı ve taraftarların eleştirileriyle karşılaştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Ugochukwu'dan tamamen vazgeçmiş değil ancak orta saha rotasyonunu genişletmek için yeni seçenekleri de listesinde tutuyor. Transfer döneminin son bölümünde ön libero bölgesine bir takviye daha yapılması gündemde bulunuyor.
GÜNDEMDE SALIS ABDUL SAMED VAR
Footy-Africa'nın haberine göre Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden biri Salis Abdul Samed oldu. Nice forması giyen 26 yaşındaki Ganalı futbolcu, düzenli forma şansı bulabileceği yeni bir kulübe gitmeye sıcak yaklaşıyor.
Fransız ekibinin gelecek planlarında geri planda kalan Abdul Samed'e yeni takım bulması için izin verildi. Bu gelişme, Galatasaray açısından transfer şartlarının daha uygun hale gelme ihtimalini artırıyor.
HENÜZ RESMÎ TEKLİF YOK
Galatasaray, Salis Abdul Samed'in durumunu takip etse de Nice'a veya oyuncu cephesine henüz resmî teklif sunmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, transferin toplam maliyetini ve Fransız kulübünün ayrılık şartlarını değerlendirecek.
Şartların uygun seviyeye gelmesi halinde Galatasaray'ın girişimlerini hızlandırması gündeme gelecek. Ancak kulüpler arasında bonservis pazarlığı başladığına veya oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşma sağlandığına dair bir bilgi bulunmuyor.
NICE'TA 19 MAÇA ÇIKTI
Salis Abdul Samed, geride kalan sezonda Nice formasıyla 19 karşılaşmada görev yaptı. Ganalı ön libero bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.
26 yaşındaki oyuncunun sınırlı süre alması ve kulübün gelecek planlarında önemli bir rol üstlenmemesi, ayrılık seçeneğini güçlendiren başlıklar arasında bulunuyor.