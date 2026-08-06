Galatasaray'dan şaşırtan transfer atağı! Salis Abdul Samed listede

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonu için yeni bir ismi gündemine aldı. Footy-Africa'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Nice forması giyen Salis Abdul Samed'in durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak yaptı. Genç orta saha oyuncusunun hazırlık maçlarında sergilediği performansın eleştiri almasının ardından yönetim, orta saha bölgesinde kullanılabilecek yeni alternatifleri değerlendirmeye başladı.

Salis Abdul Samed UGOCHUKWU SONRASI YENİ ARAYIŞ Galatasaray, rakiplerinin yaptığı yüksek profilli transferlere karşın yaz döneminde şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Burnley'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, hazırlık karşılaşmalarında beklenen etkiyi oluşturamadı ve taraftarların eleştirileriyle karşılaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Ugochukwu'dan tamamen vazgeçmiş değil ancak orta saha rotasyonunu genişletmek için yeni seçenekleri de listesinde tutuyor. Transfer döneminin son bölümünde ön libero bölgesine bir takviye daha yapılması gündemde bulunuyor.