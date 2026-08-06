Galatasaray'dan Pavard'a resmi teklif! İtalyanlar yazdı
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Inter forması giyen Benjamin Pavard için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin ilk etapta transfere sıcak yaklaşmadığı belirtildi.
Galatasaray'da savunma hattına yapılacak takviyeler için çalışmalar sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
İtalya basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılı ekip, Inter'de forma giyen Benjamin Pavard'ı transfer listesine aldı.
Hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilen Fransız futbolcu için kulüpler arasında ilk temasın kurulduğu öne sürüldü.
RESMİ TEKLİF İDDİASI
Tuttomercato'nun haberine göre Galatasaray, 30 yaşındaki Benjamin Pavard'ın transferi için Inter'e resmi teklif sundu.
Haberde, iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ve transfer şartlarının değerlendirildiği aktarıldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un, farklı mevkilerde görev yapabilen tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
INTER'İN TUTUMU NETLEŞTİ
Haberde, Inter yönetiminin Benjamin Pavard'ın ayrılığına ilk aşamada olumlu yaklaşmadığı bilgisine de yer verildi.
İtalyan ekibinin deneyimli savunmacıyı kadro planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü belirtilirken, görüşmelerin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
2023 yazında Bayern Münih'ten Inter'e transfer olan Benjamin Pavard'ın İtalyan kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcu, stoper ve sağ bekte görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.