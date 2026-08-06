Benjamin Pavard

2023 yazında Bayern Münih'ten Inter'e transfer olan Benjamin Pavard'ın İtalyan kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcu, stoper ve sağ bekte görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.

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