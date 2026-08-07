Renato Nhaga için Türkiye yasağı! Galatasaray kararını verdi
Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kiralanması planlanan Renato Nhaga’nın rotası belli oldu. Galatasaray yönetimi, 18 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’den hiçbir kulübe göndermeme kararı aldı. Genç oyuncu için yalnızca yurt dışından gelecek teklifler değerlendirilecek.
Galatasaray, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kiralık göndermeyi planladığı Renato Nhaga'nın geleceği konusunda kararını verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, 18 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den başka bir kulüpte forma giymesine izin vermeyecek.
Geçen sezonun devre arasında Casa Pia'dan kadroya katılan genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir yurt dışı takımına kiralanması planlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın masasına yalnızca Türkiye dışından gelecek teklifler alınacak.
YURT İÇİ TEKLİFLERİNE KAPI KAPANDI
Galatasaray yönetimi, Renato Nhaga'nın Süper Lig veya Türkiye'deki başka bir kulübe kiralanmasına kesin olarak onay vermeyecek. Sarı-kırmızılılar, yüksek potansiyeline güvendiği genç futbolcunun doğrudan rakip olabilecek takımlarda forma giymesini istemiyor.
Yönetim bu nedenle Nhaga için yurt dışı rotasını belirledi. Oyuncunun düzenli süre alabileceği ve gelişimini sürdürebileceği bir kulüp, kiralama sürecindeki temel kriter olacak.
HEDEF GELİŞİMİNİ AVRUPA'DA SÜRDÜRMESİ
Galatasaray, 18 yaşındaki oyuncuyu kadrodan tamamen çıkarmayı değil, düzenli oynayabileceği bir takıma geçici olarak göndermeyi planlıyor. Teknik heyet de Nhaga'nın süre alabileceği bir Avrupa liginde mücadele eden bir kulübe kiralanmasına onay verdi.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun gelişimini sezon boyunca yakından takip edecek ve kiralık dönemin ardından kadrodaki durumunu yeniden değerlendirecek.
ALVERCA İLK SEÇENEKLERDEN
Renato Nhaga için yurt dışından ilgi bulunuyor. Portekiz temsilcisi Alverca, genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıkıyor.
Alverca'nın yanı sıra Avrupa'dan başka takımlar da Nhaga'nın durumunu takip ediyor. Ancak şu aşamada tamamlanmış bir kiralama anlaşması veya Galatasaray tarafından kabul edilmiş resmî bir teklif bulunmuyor.
YABANCI KONTENJANI KARARI ETKİLEDİ
Galatasaray'ın Renato Nhaga konusunda kiralama seçeneğine yönelmesinde yabancı oyuncu kontenjanı önemli rol oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni transferler için kadro planlamasını yaparken genç futbolcunun düzenli forma giymesini de istiyor.
Nhaga'nın bir sezon boyunca sınırlı süre almak yerine yurt dışında düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmesi, oyuncunun gelişim planında daha uygun seçenek olarak değerlendiriliyor.
CASA PIA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Galatasaray, Renato Nhaga'yı geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Casa Pia'dan kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların gelecek planlarında önemli potansiyel taşıyan genç oyuncular arasında yer alıyor.
Yönetimin aldığı son kararla birlikte Nhaga'nın Türkiye içinde kiralık forma giyme ihtimali ortadan kalktı. Galatasaray, uygun şartları taşıyan yurt dışı teklifleri arasından oyuncunun gelişimine en fazla katkı sağlayacak seçeneği tercih edecek.