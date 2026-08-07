Geçen sezonun devre arasında Casa Pia'dan kadroya katılan genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir yurt dışı takımına kiralanması planlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın masasına yalnızca Türkiye dışından gelecek teklifler alınacak.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun gelişimini sezon boyunca yakından takip edecek ve kiralık dönemin ardından kadrodaki durumunu yeniden değerlendirecek.

Galatasaray, 18 yaşındaki oyuncuyu kadrodan tamamen çıkarmayı değil, düzenli oynayabileceği bir takıma geçici olarak göndermeyi planlıyor. Teknik heyet de Nhaga'nın süre alabileceği bir Avrupa liginde mücadele eden bir kulübe kiralanmasına onay verdi.

Yönetim bu nedenle Nhaga için yurt dışı rotasını belirledi. Oyuncunun düzenli süre alabileceği ve gelişimini sürdürebileceği bir kulüp, kiralama sürecindeki temel kriter olacak.

Galatasaray yönetimi, Renato Nhaga'nın Süper Lig veya Türkiye'deki başka bir kulübe kiralanmasına kesin olarak onay vermeyecek. Sarı-kırmızılılar, yüksek potansiyeline güvendiği genç futbolcunun doğrudan rakip olabilecek takımlarda forma giymesini istemiyor.

Renato Nhaga

ALVERCA İLK SEÇENEKLERDEN

Renato Nhaga için yurt dışından ilgi bulunuyor. Portekiz temsilcisi Alverca, genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıkıyor.

Alverca'nın yanı sıra Avrupa'dan başka takımlar da Nhaga'nın durumunu takip ediyor. Ancak şu aşamada tamamlanmış bir kiralama anlaşması veya Galatasaray tarafından kabul edilmiş resmî bir teklif bulunmuyor.

YABANCI KONTENJANI KARARI ETKİLEDİ

Galatasaray'ın Renato Nhaga konusunda kiralama seçeneğine yönelmesinde yabancı oyuncu kontenjanı önemli rol oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni transferler için kadro planlamasını yaparken genç futbolcunun düzenli forma giymesini de istiyor.

Nhaga'nın bir sezon boyunca sınırlı süre almak yerine yurt dışında düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmesi, oyuncunun gelişim planında daha uygun seçenek olarak değerlendiriliyor.