Galatasaray transferde durmuyor! Rafael Leao olmazsa Gabriel Martinelli
Galatasaray, kanat transferinde önceliğini Rafael Leão’ya verdi. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Milan’ın yıldızıyla anlaşma sağlayamaması halinde Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli’ye yönelecek.
Yeni sezon öncesinde kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesine dikkat çekici bir isim daha girdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, önceliğini Milan forması giyen Rafael Leao'ya verdi ancak Portekizli yıldızın transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Gabriel Martinelli'yi güçlü alternatifler arasına ekledi.
Galatasaray yönetimi, Leao dosyasındaki gelişmeleri takip ederken Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusuyla ilgili vereceği kararı da bekliyor. Martinelli seçeneği şu aşamada alternatif plan olarak masada bulunuyor.
BİRİNCİ HEDEF RAFAEL LEAO
Galatasaray'ın kanat transferindeki ilk tercihi Rafael Leao olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcu için Milan'a daha önce bonservis teklifini sundu ancak İtalyan kulübü bu teklifi yeterli bulmadı.
Yönetim, Milan'ın beklentisini aşağı çekmek ve transferi uygun mali şartlarla sonuçlandırmak için yeni bir hamle üzerinde çalışıyor. Galatasaray'ın ikinci teklifini sunup sunmayacağı ve Leao'nun İstanbul seçeneğine yaklaşımı transferin yönünü belirleyecek.
B PLANI GABRIEL MARTINELLI
Rafael Leao transferinin gerçekleşmemesi halinde Galatasaray'ın yönelmeyi planladığı isim Gabriel Martinelli olacak. Arsenal forması giyen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların kanat bölgesi için hazırladığı alternatif listede üst sıralarda bulunuyor.
Galatasaray'ın Martinelli için Arsenal'a resmî teklif sunduğuna veya oyuncu cephesiyle sözleşme görüşmelerine başladığına dair bir bilgi bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar öncelikle İngiliz kulübünün futbolcuyla ilgili kararını görmek istiyor.
ARSENAL'İN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Arsenal'in Gabriel Martinelli'yi kadroda tutup tutmayacağı henüz netleşmedi. İngiliz ekibi, Brezilyalı kanat oyuncusunun ayrılığına onay vermesi halinde yerine yeni bir transfer yapmayı değerlendirecek.
Arsenal'in Martinelli için belirleyeceği bonservis bedeli ve transfer modeline yaklaşımı, Galatasaray'ın olası hamlesinde belirleyici olacak. Oyuncunun sözleşme şartları ve Türkiye seçeneğine bakışı hakkında da şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor.
GALATASARAY İKİ SÜRECİ BİRLİKTE TAKİP EDİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, Rafael Leao transferini sonuçlandırmak için Milan ile temaslarını sürdürürken Gabriel Martinelli dosyasını da alternatif plan olarak hazır tutuyor. Leao için yeni teklif yapılması halinde Milan'ın vereceği cevap, Galatasaray'ın İngiltere'ye yönelip yönelmeyeceğini belirleyecek.
Martinelli seçeneğinin somutlaşması için Arsenal'in ayrılığa onay vermesi ve transfer şartlarını Galatasaray'ın karşılayabileceği seviyeye çekmesi gerekiyor.