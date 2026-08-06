Galatasaray transferde durmuyor! Rafael Leao olmazsa Gabriel Martinelli

Yeni sezon öncesinde kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesine dikkat çekici bir isim daha girdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, önceliğini Milan forması giyen Rafael Leao'ya verdi ancak Portekizli yıldızın transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Gabriel Martinelli'yi güçlü alternatifler arasına ekledi. Galatasaray yönetimi, Leao dosyasındaki gelişmeleri takip ederken Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusuyla ilgili vereceği kararı da bekliyor. Martinelli seçeneği şu aşamada alternatif plan olarak masada bulunuyor.

Rafael Leao BİRİNCİ HEDEF RAFAEL LEAO Galatasaray'ın kanat transferindeki ilk tercihi Rafael Leao olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcu için Milan'a daha önce bonservis teklifini sundu ancak İtalyan kulübü bu teklifi yeterli bulmadı. Yönetim, Milan'ın beklentisini aşağı çekmek ve transferi uygun mali şartlarla sonuçlandırmak için yeni bir hamle üzerinde çalışıyor. Galatasaray'ın ikinci teklifini sunup sunmayacağı ve Leao'nun İstanbul seçeneğine yaklaşımı transferin yönünü belirleyecek.