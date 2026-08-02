Galatasaray transfer bombasını patlatıyor: Anlaşma tamam sıra kulübünde!
Galatasaray, Lokomotiv Moskova’nın 21 yaşındaki on numarası Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılılar, Rus kulübüne resmî ilgi mektubu göndererek bonservis pazarlığını başlattı.
Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hücum hattı için rotasını Rusya'ya çevirdi. Gündeme gelen iddiaya göre sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray yönetimi, oyuncu cephesiyle el sıkışmasının ardından Lokomotiv Moskova'ya resmî ilgi mektubu gönderdi ve bonservis pazarlığına geçti.
BATRAKOV İLE PRENSİP ANLAŞMASI
Galatasaray, on numara ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Aleksey Batrakov'u transfer listesinin üst sıralarına aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcunun temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde sözleşme şartları konusunda ortak noktaya ulaştı. Taraflar henüz resmî sözleşme imzalamadı. Transferin tamamlanması için Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'nın bonservis bedelinde anlaşması gerekiyor.
36 MAÇTA 29 GOLE KATKI
Aleksey Batrakov, geride kalan sezonda Lokomotiv Moskova formasıyla 36 resmî karşılaşmaya çıktı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 17 gol attı ve 12 asist yaptı. Rus futbolcu böylece 36 karşılaşmada toplam 29 gole doğrudan katkı sağladı. Batrakov'un skor üretimi, genç yaşına rağmen Lokomotiv Moskova hücumundaki önemini ortaya koydu.
PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Aleksey Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi ve geçen sezon ortaya koyduğu performans, bonservis pazarlığının yüksek rakamlar üzerinden ilerlemesine yol açabilir. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya sunacağı teklifin miktarı henüz netlik kazanmadı.
HÜCUM HATTININ FARKLI BÖLGELERİNDE OYNUYOR
Batrakov, asıl mevkisi olan on numaranın yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Genç futbolcu; oyun görüşü, son pas kalitesi, ceza sahasına yaptığı koşular ve skor üretme becerisiyle öne çıkıyor. Galatasaray, transferi tamamlaması halinde hücum merkezine hem genç hem de yüksek skor katkısı sunan bir oyuncu ekleyecek.
LOKOMOTIV ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Aleksey Batrakov, futbola Lokomotiv Moskova altyapısında başladı. Ailesinin yönlendirmesiyle önce futsal eğitimi alan Batrakov, 2011 yılında henüz 6 yaşındayken Lokomotiv Akademisi'ne katıldı. Genç futbolcu, kulübün bütün yaş kategorilerinde görev yaptı ve altyapı turnuvalarındaki performansıyla A takım kapısını açtı.
ALTYAPIDA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
Batrakov, Lokomotiv Moskova ile 2020-2021 sezonunda Gençler Futbol Ligi 2 şampiyonluğu yaşadı. Genç oyuncu, 2023 sezonunda da Rusya Gençler Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Batrakov, 17 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Turnuvanın en iyi oyuncusu ve sezonun en iyi oyun kurucusu ödüllerini kazandı.
2023 YILINDA A TAKIMA ÇIKTI
Aleksey Batrakov, 2023 yazında Lokomotiv Moskova A takımıyla antrenmanlara başladı. Hazırlık karşılaşmalarında görev alan genç oyuncu, Volgar Astrakhan maçında gol attı. Altyapıdaki performansını A takıma taşıyan Batrakov, kısa süre içinde Lokomotiv Moskova'nın hücumdaki önemli isimlerinden biri haline geldi.
ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?
Aleksey Andreyeviç Batrakov, 2005 yılında Rusya'nın Moskova yakınlarındaki Orekhovo-Zuyevo kentinde doğdu. On numara pozisyonunda görev yapan Batrakov, Lokomotiv Moskova altyapısında yetişti. Genç yaş kategorilerinde kazandığı şampiyonluklar ve bireysel ödüllerin ardından A takıma yükselen Rus futbolcu, geride kalan sezonda 36 resmî maçta 17 gol ve 12 asist üretti. Lokomotiv Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Batrakov'un piyasa değeri 28 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
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