Aleksey Batrakov PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO Aleksey Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi ve geçen sezon ortaya koyduğu performans, bonservis pazarlığının yüksek rakamlar üzerinden ilerlemesine yol açabilir. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya sunacağı teklifin miktarı henüz netlik kazanmadı.

Aleksey Batrakov HÜCUM HATTININ FARKLI BÖLGELERİNDE OYNUYOR Batrakov, asıl mevkisi olan on numaranın yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Genç futbolcu; oyun görüşü, son pas kalitesi, ceza sahasına yaptığı koşular ve skor üretme becerisiyle öne çıkıyor. Galatasaray, transferi tamamlaması halinde hücum merkezine hem genç hem de yüksek skor katkısı sunan bir oyuncu ekleyecek.

Aleksey Batrakov LOKOMOTIV ALTYAPISINDA YETİŞTİ Aleksey Batrakov, futbola Lokomotiv Moskova altyapısında başladı. Ailesinin yönlendirmesiyle önce futsal eğitimi alan Batrakov, 2011 yılında henüz 6 yaşındayken Lokomotiv Akademisi'ne katıldı. Genç futbolcu, kulübün bütün yaş kategorilerinde görev yaptı ve altyapı turnuvalarındaki performansıyla A takım kapısını açtı.

Aleksey Batrakov ALTYAPIDA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI Batrakov, Lokomotiv Moskova ile 2020-2021 sezonunda Gençler Futbol Ligi 2 şampiyonluğu yaşadı. Genç oyuncu, 2023 sezonunda da Rusya Gençler Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Batrakov, 17 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Turnuvanın en iyi oyuncusu ve sezonun en iyi oyun kurucusu ödüllerini kazandı.