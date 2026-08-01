Galatasaray'da Reijnders planı! Sara'nın ayrılığına bağlı

Gabriel Sara'nın geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için alternatif planını oluşturdu.

İngiliz kulübünün Reijnders için 50 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların bu rakamı karşılamaya hazır olduğu öğrenilirken, Manchester City ise bonservis konusunda geri adım atmadı.

Gabriel Sara

SARA SATILIRSA HAREKETLENECEK

Galatasaray yönetimi, Reijnders transferini Gabriel Sara'nın durumuna göre şekillendirecek. Brezilyalı orta saha oyuncusunun menajerinin kısa süre içinde Premier Lig kulüplerinden resmi teklif getirmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Sara için 30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeyi planlıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise Reijnders için Manchester City ile görüşmelerin hız kazanacağı ve bonservis bedelinde indirime yönelik temasların yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev yapan Tijjani Reijnders, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray yönetimi, Sara'nın ayrılığı halinde Hollandalı yıldızı orta sahadaki en önemli hedeflerden biri olarak değerlendirecek.

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