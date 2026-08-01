Galatasaray'da Reijnders planı! Sara'nın ayrılığına bağlı
Gabriel Sara'nın olası ayrılığına karşı hazırlık yapan Galatasaray, Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maaş talebini karşılamaya sıcak bakarken İngiliz ekibi bonservis için 50 milyon euro talep etti.
Gabriel Sara'nın geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için alternatif planını oluşturdu.
Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City'de forma giyen Hollandalı orta saha Tijjani Reijnders'i gündemine aldı.
Transfer çalışmalarına başlayan yönetim, ilk temaslarını oyuncunun temsilcisiyle gerçekleştirirken operasyonun kaderini Gabriel Sara'nın olası transferi belirleyecek.
MANCHESTER CITY'DEN 50 MİLYON EURO YANITI
Galatasaray yönetiminin gerçekleştirdiği görüşmelerde, 28 yaşındaki futbolcunun cephesinden yıllık yaklaşık 10 milyon euro maaş talebi geldi.
Sarı-kırmızılıların bu rakamı karşılamaya hazır olduğu öğrenilirken, Manchester City ise bonservis konusunda geri adım atmadı.
İngiliz kulübünün Reijnders için 50 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.
SARA SATILIRSA HAREKETLENECEK
Galatasaray yönetimi, Reijnders transferini Gabriel Sara'nın durumuna göre şekillendirecek. Brezilyalı orta saha oyuncusunun menajerinin kısa süre içinde Premier Lig kulüplerinden resmi teklif getirmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Sara için 30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeyi planlıyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise Reijnders için Manchester City ile görüşmelerin hız kazanacağı ve bonservis bedelinde indirime yönelik temasların yoğunlaşacağı ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev yapan Tijjani Reijnders, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray yönetimi, Sara'nın ayrılığı halinde Hollandalı yıldızı orta sahadaki en önemli hedeflerden biri olarak değerlendirecek.