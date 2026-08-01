Galatasaray Robbie Ure transferi için devrede!
Mauro Icardi’nin ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sirius forması giyen Robbie Ure’yi takibe aldı. The Sun, İsveç ekibinin 22 yaşındaki santrfor için 10,5 milyon euro talep edeceğini yazdı.
Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattını yeni bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların listesine giren son isim, Sirius forması giyen Robbie Ure oldu.
The Sun'ın haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki İskoç golcüyü yakın takibe aldı. Sirius ise genç futbolcunun bonservisi için 10 milyon 500 bin Euro talep etmeye hazırlanıyor.
ROBBIE URE GALATASARAY'IN RADARINDA
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesinde santrfor rotasyonuna genç ve gelişime açık bir oyuncu eklemek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu doğrultuda Sirius'ta forma giyen Robbie Ure'yi transfer adayları arasına aldı.
The Sun, Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlediğini yazdı. Ancak sarı-kırmızılıların Sirius'a resmî teklif sunduğuna veya oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığına dair bir bilgi bulunmuyor.
SIRIUS 10,5 MİLYON EURO İSTİYOR
İsveç temsilcisi Sirius, Robbie Ure için 10 milyon 500 bin euro bonservis talep etmeyi planlıyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Talep edilen rakam ile piyasa değeri arasındaki fark, olası görüşmelerin en önemli pazarlık başlıklarından birini oluşturacak. Galatasaray'ın bu rakama karşı nasıl bir teklif hazırlayacağı henüz bilinmiyor.
"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"
Robbie Ure, geleceğiyle ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamada transfer ihtimaline kapıyı açık bıraktı. İskoç futbolcu, "Elbette bir noktada transfer olmak zorunda kalacağım ama ne olacağını bekleyip göreceğiz." dedi.
Ure'nin bu sözleri doğrudan Galatasaray hakkında yapılmış bir açıklama niteliği taşımıyor. Genç santrfor, kariyerinin ilerleyen döneminde kulüp değiştirebileceğini genel ifadelerle dile getirdi.