Galatasaray Robbie Ure transferi için devrede!

Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattını yeni bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların listesine giren son isim, Sirius forması giyen Robbie Ure oldu. The Sun'ın haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki İskoç golcüyü yakın takibe aldı. Sirius ise genç futbolcunun bonservisi için 10 milyon 500 bin Euro talep etmeye hazırlanıyor.

Robbie Ure ROBBIE URE GALATASARAY'IN RADARINDA Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesinde santrfor rotasyonuna genç ve gelişime açık bir oyuncu eklemek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu doğrultuda Sirius'ta forma giyen Robbie Ure'yi transfer adayları arasına aldı. The Sun, Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlediğini yazdı. Ancak sarı-kırmızılıların Sirius'a resmî teklif sunduğuna veya oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığına dair bir bilgi bulunmuyor.