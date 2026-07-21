Galatasaray'da dev transfer operasyonu: Rafael Leao

Rafael Leao, 2026 Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamada Milan'daki geleceğiyle ilgili kararını turnuvanın ardından vereceğini söylemişti. Portekizli futbolcu, Milan'ın teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getirmesinin kararında etkili olabileceğini belirtmişti. Güncel haberlerde Leao'nun Milan yönetimi ve teknik direktör Amorim ile görüşeceği aktarıldı.

Rafael Leao

31 MAÇTA 10 GOL VE 3 ASİST

Rafael Leao, 2025-2026 sezonunda Milan formasıyla bütün kulvarlarda 31 resmî karşılaşmada görev yaptı. Portekizli kanat oyuncusu bu maçlarda 10 gol atarken üç asist kaydetti. Leao, Serie A'da çıktığı 29 karşılaşmada dokuz gol ve üç asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK

Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. İtalyan kulübü, Portekizli futbolcunun kontratını Haziran 2023'te uzatmıştı. Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.