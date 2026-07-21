Galatasaray'da dev transfer operasyonu: Rafael Leao
Galatasaray’ın Milan forması giyen Rafael Leao’nun transferi için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü. İtalyan basınında sarı-kırmızılıların hem oyuncu cephesiyle hem de Milan’la temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Rafael Leao da bulunuyor. İtalya'dan gelen haberlerde Galatasaray'ın Portekizli futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.
RAFAEL LEAO İÇİN TEMAS İDDİASI
Galatasaray'ın Rafael Leao'nun transfer şartları hakkında oyuncu cephesiyle temaslarda bulunduğu aktarıldı. Daha önce yayımlanan haberlerde sarı-kırmızılıların Leao'nun temsilcisiyle görüştüğü ancak Milan'la resmî bonservis görüşmelerinin başlamadığı belirtilmişti. Güncel haberlerde ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcu için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Taraflar arasında bonservis bedeli, sözleşme süresi veya yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
MILAN'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO
İtalyan basınında Milan'ın Rafael Leao'nun bonservisi için yaklaşık 50 milyon euro talep ettiği yazıldı. Corriere dello Sport, İtalyan kulübünün Portekizli oyuncu için belirlediği rakamın 50 milyon euro civarında olduğunu aktardı. Daha sonraki haberlerde ise Milan'ın beklentisine ilişkin 40 milyon ile 60 milyon euro arasında değişen rakamlara yer verildi.
MAAŞ PAKETİ İÇİN FARKLI RAKAMLAR
Galatasaray'ın Rafael Leao'ya yüksek ücretli bir sözleşme hazırladığı iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılıların yıllık 10 milyon euro seviyesinde bir bütçe ayırdığı aktarıldı. Başka bir haberde teklifin 8 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus şeklinde olduğu belirtildi. Leao için hazırlanabilecek toplam ücret paketinin performans bonuslarıyla birlikte yıllık 10-12 milyon euro aralığına ulaşabileceği de kaydedildi.
LEAO KARARINI DÜNYA KUPASI SONRASINA BIRAKMIŞTI
Rafael Leao, 2026 Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamada Milan'daki geleceğiyle ilgili kararını turnuvanın ardından vereceğini söylemişti. Portekizli futbolcu, Milan'ın teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getirmesinin kararında etkili olabileceğini belirtmişti. Güncel haberlerde Leao'nun Milan yönetimi ve teknik direktör Amorim ile görüşeceği aktarıldı.
31 MAÇTA 10 GOL VE 3 ASİST
Rafael Leao, 2025-2026 sezonunda Milan formasıyla bütün kulvarlarda 31 resmî karşılaşmada görev yaptı. Portekizli kanat oyuncusu bu maçlarda 10 gol atarken üç asist kaydetti. Leao, Serie A'da çıktığı 29 karşılaşmada dokuz gol ve üç asist üretti.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK
Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. İtalyan kulübü, Portekizli futbolcunun kontratını Haziran 2023'te uzatmıştı. Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
RAFAEL LEAO KİMDİR?
Rafael Alexandre da Conceição Leão, 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada kentinde dünyaya geldi. Sporting altyapısında yetişen Leao, 2018 yılında Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu. Lille formasıyla 26 karşılaşmada sekiz gol kaydeden Portekizli oyuncu, Ağustos 2019'da Milan'a imza attı.
1,88 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Santrfor ve hücum hattının diğer bölgelerinde de forma giyebiliyor.