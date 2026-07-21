Galatasaray'da Can Armando Güner ayrılığın eşiğine geldi

Mario Lemina GALATASARAY 350 BİN EURO ÖDEDİ Galatasaray, Can Armando Güner'i 5 Şubat 2026'da Borussia Mönchengladbach'tan bonservisiyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün KAP açıklamasında Alman ekibine net 350 bin euro transfer bedeli ödeneceği duyuruldu. Can Armando Güner, Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncunun kontratı 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.

Mario Lemina A TAKIM'DA 2 MAÇA ÇIKTI Can Armando Güner, geçen sezon Galatasaray A Takımı'nda iki resmî karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılıların U19 takımında ise iki karşılaşmaya çıktı ve bir gol kaydetti. Güner, Galatasaray A Takımı formasıyla ilk karşılaşmasına 3 Mart 2026'da Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında çıktı.