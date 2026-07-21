Galatasaray'da Can Armando Güner ayrılığın eşiğine geldi
Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray forması giyen Can Armando Güner’i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç futbolcunun belirli bir süre forma giymesini içeren teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki kadro çalışmaları devam ederken 18 yaşındaki Can Armando Güner'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, genç kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
AMED SPORTİF'TEN KİRALAMA TEKLİFİ
Amed Sportif'in sunduğu kiralama planında Can Armando Güner'e belirli bir süre forma verilmesini içeren bir şartın bulunduğu aktarıldı. Galatasaray yönetiminin de 18 yaşındaki futbolcu için sunulan kiralama teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.
OKAN BURUK KAMP PERFORMANSINI İZLEYECEK
Can Armando Güner'le ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. Okan Buruk'un genç futbolcuyu Galatasaray'ın Avusturya kampındaki antrenmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında izleyeceği, kampın ardından oyuncunun A Takım'da kalmasına veya kiralanmasına karar vereceği aktarıldı.
Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Sarı-kırmızılı takım, kamp dönemindeki ilk hazırlık karşılaşmasını 24 Temmuz'da Monza ile oynayacak.
ALANYASPOR DA DEVREDE
Can Armando Güner için Amed Sportif'in yanı sıra Alanyaspor'un da kiralama girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Akdeniz temsilcisinin genç sağ kanadı yeni sezon kadrosuna katmak için temaslara hazırlandığı belirtildi.
GALATASARAY 350 BİN EURO ÖDEDİ
Galatasaray, Can Armando Güner'i 5 Şubat 2026'da Borussia Mönchengladbach'tan bonservisiyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün KAP açıklamasında Alman ekibine net 350 bin euro transfer bedeli ödeneceği duyuruldu. Can Armando Güner, Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncunun kontratı 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.
A TAKIM'DA 2 MAÇA ÇIKTI
Can Armando Güner, geçen sezon Galatasaray A Takımı'nda iki resmî karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılıların U19 takımında ise iki karşılaşmaya çıktı ve bir gol kaydetti. Güner, Galatasaray A Takımı formasıyla ilk karşılaşmasına 3 Mart 2026'da Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında çıktı.
CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR?
Can Armando Güner, 7 Ocak 2008'de Almanya'nın Krefeld kentinde dünyaya geldi.
Futbola FC Traar'da başlayan genç oyuncu, daha sonra Schalke 04 ve Borussia Mönchengladbach altyapılarında forma giydi. Borussia Mönchengladbach'ta U17 ve U19 takımlarına yükseldi.
Sol ayaklı futbolcu ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapıyor. Sol kanat ve hücum hattının diğer bölgelerinde de forma giyebiliyor. Güner, Almanya ve Arjantin'in alt yaş millî takımlarında görev yaptı.
KARAR AVUSTURYA KAMPI SONRASI
Can Armando Güner, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda yer alacak.
Genç futbolcunun Galatasaray A Takımı'nda kalması veya yeni sezonda kiralık olarak başka bir kulüpte forma giymesiyle ilgili karar kamp çalışmalarının ardından verilecek.