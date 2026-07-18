Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer düellosu: Arthur Theate
Galatasaray ve Beşiktaş’ın savunma transferindeki listeleri Arthur Theate’te kesişti. Siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoper için ilk teması gerçekleştirirken sarı-kırmızılılar oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez aynı savunma oyuncusuna yöneldi.
İki İstanbul ekibinin gündemine, Eintracht Frankfurt'un sol ayaklı stoperi Arthur Theate geldi. Ancak transfer sürecinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın ulaştığı aşamalar birbirinden farklılık gösteriyor.
BEŞİKTAŞ İLK TEMASI GERÇEKLEŞTİRDİ
Sacha Tavolieri'ye dayandırılan habere göre Beşiktaş, Arthur Theate'in transfer şartlarını öğrenmek amacıyla oyuncu cephesiyle ilk temasları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı yönetimin, savunmanın solunda görev yapabilecek ve geriden oyun kurulumuna katkı sağlayacak bir stoper aradığı, Theate'i bu doğrultuda değerlendirdiği kaydedildi.
GALATASARAY AYRILIK İHTİMALİNE KARŞI TAKİPTE
Galatasaray da Arthur Theate'in durumunu izleyen kulüpler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların ilgisinin, savunma rotasyonundaki futbolculardan birinin ayrılması ihtimaline bağlı olduğu aktarıldı.
Bu nedenle Galatasaray cephesindeki süreç doğrudan transfer girişiminden çok, kadroda oluşabilecek boşluğa karşı hazırlanan alternatif dosya görünümü taşıyor.
Sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt'a teklif yaptığına veya oyuncu temsilcisiyle resmî görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin doğrulanmış bir gelişme bulunmuyor.
İNGİLTERE'DEN DE TALİPLERİ VAR
Arthur Theate için yalnızca Süper Lig ekipleri devrede değil. Bild'e dayandırılan haberlerde Bournemouth ve Nottingham Forest'ın Belçikalı stoper için bilgi aldığı yazıldı.
Crystal Palace'ın da oyuncuyu takip eden Premier Lig kulüpleri arasında bulunduğu, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in ise Beşiktaş'ın transferdeki rakiplerinden biri olduğu öne sürüldü.
İngiltere'den gelen ilgi, Eintracht Frankfurt'un pazarlık gücünü yükseltirken Galatasaray ve Beşiktaş'ın oyuncu cephesindeki rekabetini de zorlaştırıyor.
ARTHUR THEATE KİMDİR?
Arthur Nicolas Theate, 25 Mayıs 2000'de Belçika'nın Liège kentinde dünyaya geldi. 1,85 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu, ağırlıklı olarak stoper pozisyonunda görev yapıyor.
Savunmanın solunda oynayan Theate, ihtiyaç halinde sol bek ve üçlü savunmanın solunda da kullanılabiliyor. Belçikalı futbolcu, sert oyun yapısı, pas kalitesi ve savunmadan top çıkarma özelliğiyle tanınıyor.
Profesyonel kariyerine KV Oostende'de başlayan Theate, daha sonra Bologna ve Stade Rennais formalarını giydi. Eintracht Frankfurt'a 2024 yazında kiralanan oyuncunun satın alma şartı devreye girdi ve Alman kulübü Şubat 2025'te futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzaladı.
BELÇİKA İLE 36 MAÇA ÇIKTI
Arthur Theate, Belçika A Milli Takımı'ndaki ilk karşılaşmasına Kasım 2021'de çıktı. Bundesliga'nın 10 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre deneyimli savunmacı, milli formayla 36 karşılaşmada görev aldı ve bir gol kaydetti.
Theate, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika'nın oynadığı altı karşılaşmanın üçünde forma giydi. Savunmanın merkezinde ve solunda görev yapabilmesi, milli takım kadrosundaki rolünü güçlendirdi.
GEÇEN SEZON 33 MAÇTA GÖREV ALDI
Arthur Theate, 2025-2026 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla bütün kulvarlarda 33 karşılaşmaya çıktı ve bir gol ile bir asist üretti.
Bundesliga'nın resmî verileri, Belçikalı savunmacının ligdeki 24 maçın tamamına ilk 11'de başladığını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sekiz karşılaşmada görev yaptığını gösteriyor.
Theate'in ligde oynamadığı 10 karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un yalnızca üç galibiyet alması, oyuncunun savunma düzenindeki önemini ortaya koydu.
PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Arthur Theate'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro. Belçikalı stoperin Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
Eintracht Frankfurt'un oyuncuyu Stade Rennais'den kalıcı olarak transfer ederken yaklaşık 13 milyon euro garanti bedel ve performansa bağlı bonuslar içeren bir anlaşma yaptığı bildirildi.
Alman kulübünün Theate için talep ettiği resmî bonservis bedeli açıklanmadı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde fiyat beklentisinin 20 milyon euro çevresinde olabileceği kaydedildi.
TRANSFERDE İLK SOMUT ADIM BEŞİKTAŞ'TAN
Arthur Theate dosyasında şu anda en somut hareketi Beşiktaş gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların ilk temasları kurmasına karşılık Galatasaray'ın savunmada yaşanabilecek bir ayrılığı beklediği görülüyor.
Transferin yönünü Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi, Premier Lig'den gelecek teklifler ve oyuncunun kariyerine hangi ligde devam etmek istediği belirleyecek.
Beşiktaş'ın görüşmeleri ileri aşamaya taşıması veya Galatasaray'ın savunma kadrosunda ayrılık yaşanması halinde iki ezeli rakip Arthur Theate için doğrudan transfer rekabetine girebilir.