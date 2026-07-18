Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer düellosu: Arthur Theate

Arthur Theate İNGİLTERE'DEN DE TALİPLERİ VAR Arthur Theate için yalnızca Süper Lig ekipleri devrede değil. Bild'e dayandırılan haberlerde Bournemouth ve Nottingham Forest'ın Belçikalı stoper için bilgi aldığı yazıldı. Crystal Palace'ın da oyuncuyu takip eden Premier Lig kulüpleri arasında bulunduğu, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in ise Beşiktaş'ın transferdeki rakiplerinden biri olduğu öne sürüldü. İngiltere'den gelen ilgi, Eintracht Frankfurt'un pazarlık gücünü yükseltirken Galatasaray ve Beşiktaş'ın oyuncu cephesindeki rekabetini de zorlaştırıyor.

Arthur Theate ARTHUR THEATE KİMDİR? Arthur Nicolas Theate, 25 Mayıs 2000'de Belçika'nın Liège kentinde dünyaya geldi. 1,85 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu, ağırlıklı olarak stoper pozisyonunda görev yapıyor. Savunmanın solunda oynayan Theate, ihtiyaç halinde sol bek ve üçlü savunmanın solunda da kullanılabiliyor. Belçikalı futbolcu, sert oyun yapısı, pas kalitesi ve savunmadan top çıkarma özelliğiyle tanınıyor. Profesyonel kariyerine KV Oostende'de başlayan Theate, daha sonra Bologna ve Stade Rennais formalarını giydi. Eintracht Frankfurt'a 2024 yazında kiralanan oyuncunun satın alma şartı devreye girdi ve Alman kulübü Şubat 2025'te futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

Arthur Theate BELÇİKA İLE 36 MAÇA ÇIKTI Arthur Theate, Belçika A Milli Takımı'ndaki ilk karşılaşmasına Kasım 2021'de çıktı. Bundesliga'nın 10 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre deneyimli savunmacı, milli formayla 36 karşılaşmada görev aldı ve bir gol kaydetti. Theate, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika'nın oynadığı altı karşılaşmanın üçünde forma giydi. Savunmanın merkezinde ve solunda görev yapabilmesi, milli takım kadrosundaki rolünü güçlendirdi.

Arthur Theate GEÇEN SEZON 33 MAÇTA GÖREV ALDI Arthur Theate, 2025-2026 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla bütün kulvarlarda 33 karşılaşmaya çıktı ve bir gol ile bir asist üretti. Bundesliga'nın resmî verileri, Belçikalı savunmacının ligdeki 24 maçın tamamına ilk 11'de başladığını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sekiz karşılaşmada görev yaptığını gösteriyor. Theate'in ligde oynamadığı 10 karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un yalnızca üç galibiyet alması, oyuncunun savunma düzenindeki önemini ortaya koydu.