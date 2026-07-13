Galatasaray Lesley Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi! İşte ücreti

Lesley Ugochukwu



TRANSFER KİRALIK FORMÜLÜYLE GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu da içeren kiralık anlaşmayla kadrosuna dahil etti. Fizik gücü ve savunma yönüyle öne çıkan Ugochukwu'nun, teknik ekibin yeni sezon planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği öğrenildi. Genç yaşına rağmen İngiltere'de edindiği tecrübeyle dikkat çeken oyuncu kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Cimbom, genç futbolcunun kiralanmasıyla ilgili olarak KAP'a açıklamada bulunarak, "Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.

Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir." Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ifadelerine yer verdi.