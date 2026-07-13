Galatasaray Lesley Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi! İşte ücreti
Galatasaray, Lesley Ugochukwu’yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 22 yaşındaki Fransız orta saha İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcunun maliyetini KAP'a açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın orta saha transferi için görüşmeler yürüttüğü Lesley Ugochukwu İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcunun taraftarlara gönderdiği mesajı resmî sosyal medya hesabından yayımladı. Ugochukwu'nun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sözleşme işlemleri tamamlandı. Süreç KAP'a bildirilerek resmiyete kavuşturuldu.
TRANSFER KİRALIK FORMÜLÜYLE GERÇEKLEŞTİ
Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu da içeren kiralık anlaşmayla kadrosuna dahil etti. Fizik gücü ve savunma yönüyle öne çıkan Ugochukwu'nun, teknik ekibin yeni sezon planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği öğrenildi. Genç yaşına rağmen İngiltere'de edindiği tecrübeyle dikkat çeken oyuncu kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacak.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Cimbom, genç futbolcunun kiralanmasıyla ilgili olarak KAP'a açıklamada bulunarak, "Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.
Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir." Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ifadelerine yer verdi.
"GALATASARAY'A GELMEK HAYALDİ"
Galatasaray'a imza atan Lesley Ugochukwu, "Çok gururluyum burada olmaktan dolayı. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelmek hayaldi. Buraya kazanmak için geldim." ifadelerini kullandı.
"HEDEFİMİZ YUKARILARA ÇIKMAK"
Başkan Dursun Özbek ise, "Transferlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'ı hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz daha yukarılara çıkmak." dedi.Galatasaray'ın yeni transferi Ugochukwu İstanbul'da!
5 GOLDE ADI VAR
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Lesley Ugochukwu'nun Burnley ile 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezonda çıktığı 38 karşılaşmada 3 gol atıp 2 asist yapsa da takımının küme düşmesini engelleyemedi. Ön libero, merkez orta saha, 10 numara ve sağ kanat oynayabiliyor.
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