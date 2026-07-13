Jelert için ayrılık kararı! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi Gornik Zabrze'ye transfer olabilir

Elias Jelert

Transferin dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Gornik Zabrze'nin, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi olması.



Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması halinde Elias Jelert'in yeni takımıyla ilk resmi sınavını sarı-lacivertli ekibe karşı verme ihtimali bulunuyor.



Galatasaray, Danimarkalı sağ beki 2024-2025 sezonu başında Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray