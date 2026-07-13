Jelert için ayrılık kararı! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi Gornik Zabrze'ye transfer olabilir
Galatasaray'da Elias Jelert'in geleceği netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer vermediği Danimarkalı sağ bek için öncelik bonservisli transfer olurken, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'nin oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde Jelert, yeni takımındaki ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıkabilir.
Galatasaray'da yeni sezon kadro yapılanması kapsamında ayrılması beklenen isimlerden biri Elias Jelert oldu.
Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünü İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da kiralık olarak geçiren Danimarkalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda oyuncunun kadro planlamasında düşünülmediği ifade edilirken, yönetim de transfer seçeneklerini değerlendirmeye başladı.
AYRILIK İÇİN FARKLI FORMÜLLER MASADA
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda Jelert'i kadroda değerlendirmeyi planlamadığı belirtilirken, Galatasaray yönetimi oyuncuyu öncelikli olarak bonservisiyle elden çıkarmayı hedefliyor.
Beklenen teklifin gelmemesi halinde ise Danimarkalı sağ bekin yeniden kiralık olarak gönderilmesi ihtimali de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.
POLONYA'DAN İLGİ VAR
Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Gornik Zabrze, 22 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.
Kulübün Jelert'in transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Transfer görüşmelerinin ilerlemesi halinde taraflar arasında resmi temasların hız kazanabileceği ifade ediliyor.
Transferin dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Gornik Zabrze'nin, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi olması.
Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması halinde Elias Jelert'in yeni takımıyla ilk resmi sınavını sarı-lacivertli ekibe karşı verme ihtimali bulunuyor.
Galatasaray, Danimarkalı sağ beki 2024-2025 sezonu başında Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.