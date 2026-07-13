Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini duyurdu! Genç orta saha İstanbul'a geldi

22 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada; "Küçükken hep büyük takımlarda oynamanın hayalini kurdum. Şimdi Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Lesley Ugochukwu

5 GOLDE ADI VAR

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Lesley Ugochukwu'nun Burnley ile 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezonda çıktığı 38 karşılaşmada 3 gol atıp 2 asist yapsa da takımının küme düşmesini engelleyemedi. Ön libero, merkez ortasaha, 10 numara ve sağ kanat onayabiliyor.

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