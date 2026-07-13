Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini duyurdu! Genç orta saha İstanbul'a geldi
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesini Lesley Ugochukwu ile yaptı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Ugochukwu akşam saatlerinde İstanbul'a ayak bastı.
Yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, transfer dönemindeki ilk hamlesini orta saha bölgesine yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu İngiltere'de geçiren Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'nun transferinde anlaşmaya vardı.
TRANSFER KİRALIK FORMÜLÜYLE GERÇEKLEŞTİ
Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu da içeren kiralık anlaşmayla kadrosuna dahil etti. Fizik gücü ve savunma yönüyle öne çıkan Ugochukwu'nun, teknik ekibin yeni sezon planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği öğrenildi.
Geçen sezon Burnley formasıyla görev yapan Fransız futbolcu, tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev alarak düzenli forma şansı buldu. Genç yaşına rağmen İngiltere'de edindiği tecrübeyle dikkat çeken oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELDİ
Transfer sürecini tamamlayan Lesley Ugochukwu, kendisini taşıyan özel uçakla İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak olan Fransız orta saha oyuncusunun, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın yeni sezon kampına katılması bekleniyor.
VİDEO İLE DUYURDU
Genç futbolcu İstanbul'a gelişini Galatasaray'ın sosyal medya hesapları aracılığıyla açıkladı.
💬 Lesley Ugochukwu'dan büyük Galatasaray taraftarına mesaj var! pic.twitter.com/X44xvVAWSR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 13, 2026
"BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMANIN HAYALİNİ KURDUM"
22 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada; "Küçükken hep büyük takımlarda oynamanın hayalini kurdum. Şimdi Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
5 GOLDE ADI VAR
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Lesley Ugochukwu'nun Burnley ile 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezonda çıktığı 38 karşılaşmada 3 gol atıp 2 asist yapsa da takımının küme düşmesini engelleyemedi. Ön libero, merkez ortasaha, 10 numara ve sağ kanat onayabiliyor.
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