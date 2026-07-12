Galatasaray'da Jhon Duran defteri kapandı! Okan Buruk'tan net mesaj

Suudi Arabistan temsilcisinin kiralama görüşmelerinde zorunlu satın alma maddesinden vazgeçmemesi, transfer sürecinin durmasına neden oldu.

Sarı-kırmızılı yönetim, Al Nassr ile yürütülen görüşmelerde beklediği şartların oluşmaması nedeniyle Kolombiyalı futbolcu için girişimlerini askıya aldı.

Galatasaray ise bu maddeyi kabul etmeyince taraflar arasında ortak zemin sağlanamadı.

Jhon Duran

OKAN BURUK: DAHA İYİSİNİ ALMALIYIZ

Transfer sürecinde teknik direktör Okan Buruk'un görüşü de belirleyici oldu. Deneyimli çalıştırıcının, Jhon Duran transferine sıcak bakmadığı ve yönetime "Daha iyisini almalıyız" mesajını verdiği öğrenildi.

Bu değerlendirme sonrasında Galatasaray'ın hücum hattı için farklı isimlere yönelme kararı aldığı belirtildi.