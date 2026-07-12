Galatasaray'da Jhon Duran defteri kapandı! Okan Buruk'tan net mesaj
Galatasaray, Al Nassr'ın zorunlu satın alma opsiyonunda geri adım atmaması üzerine Jhon Duran transfer görüşmelerini durdurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un da transfere onay vermediği ve yönetime daha üst seviyede bir golcü talebini ilettiği öğrenildi.
Galatasaray'ın santrfor arayışında gündeme gelen Jhon Duran transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Al Nassr ile yürütülen görüşmelerde beklediği şartların oluşmaması nedeniyle Kolombiyalı futbolcu için girişimlerini askıya aldı.
Suudi Arabistan temsilcisinin kiralama görüşmelerinde zorunlu satın alma maddesinden vazgeçmemesi, transfer sürecinin durmasına neden oldu.
TRANSFER ŞARTLARI ANLAŞMAYI ENGELLEDİ
Edinilen bilgilere göre Al Nassr, Jhon Duran'ı yalnızca zorunlu satın alma opsiyonuyla göndermeye sıcak baktı.
Galatasaray ise bu maddeyi kabul etmeyince taraflar arasında ortak zemin sağlanamadı.
Yaşanan görüş ayrılıklarının ardından sarı-kırmızılı kulüp, transfer çalışmalarını durdurma kararı aldı.
OKAN BURUK: DAHA İYİSİNİ ALMALIYIZ
Transfer sürecinde teknik direktör Okan Buruk'un görüşü de belirleyici oldu. Deneyimli çalıştırıcının, Jhon Duran transferine sıcak bakmadığı ve yönetime "Daha iyisini almalıyız" mesajını verdiği öğrenildi.
Bu değerlendirme sonrasında Galatasaray'ın hücum hattı için farklı isimlere yönelme kararı aldığı belirtildi.
22 yaşındaki Kolombiyalı forvetin Al Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Duran, Suudi Arabistan ekibinde forma giydiği 18 karşılaşmada 12 gol kaydederken, geçtiğimiz dönemde çıktığı 21 maçta ise 5 gol ve 3 asistle toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.
Galatasaray'ın, santrfor transferi için çalışmalarını farklı adaylar üzerinden sürdürmesi bekleniyor.