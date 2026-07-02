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Paraguay’ın yıldızı Julio Enciso performansıyla Okan Buruk’u büyüledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Paraguay forması giyen Julio Enciso’yu çok beğendiği öğrenildi. Yönetimin maliyet araştırması yaptığı, şartların uyması halinde Strasbourg’a teklif yapılacağı belirtiliyor.

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Paraguay’ın yıldızı Julio Enciso performansıyla Okan Buruk’u büyüledi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak orta saha takviyesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 10 numara eklemesi yapacak olan Galatasaray'da Dünya Kupası'nı yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un Paraguay forması giyen Julio Enciso'ya hayran kaldığı öğrenildi.

Julio Enciso (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Julio Enciso (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen 22 yaşındaki 10 numaranın milli takımdaki performansını beğenen deneyimli çalıştırıcının yönetime Enciso'nun ismini verdiği, Sarı-Kırmızılı kurmayların da genç yıldız için maliyet araştırması yaptığı öğrenildi. Şartların uyması halinde yönetimin Strasbourg ve oyuncu tarafıyla görüşmelere başlayıp iki tarafa da teklif yapması bekleniyor.

Paraguay’ın yıldızı Julio Enciso performansıyla Okan Buruk’u büyüledi-3

Bu sezon başında Brighton'dan Fransız ekibine transfer olan Enciso, Strasbourg formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Enciso'nun takımıyla olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

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Paraguay’ın yıldızı Julio Enciso performansıyla Okan Buruk’u büyüledi-5 Paraguay’ın yıldızı Julio Enciso performansıyla Okan Buruk’u büyüledi-6 Paraguay’ın yıldızı Julio Enciso performansıyla Okan Buruk’u büyüledi-7

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