Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu! Okan Buruk annesiyle üçlü çektirdi

Taraftarlar, Özbek'ten Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ile Milan'da oynayan Rafael Leao'nun transfer edilmesini istedi. Bazı taraftarlar ise sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin takımda tutulması yönünde tezahürat yaptı.

Törende ayrıca Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Bülent Ünder, Okan Buruk'un annesi Zehra Buruk, futbol antrenörü olan ağabeyi Fuat Buruk, Büyükçekmece Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kerem Ereke, dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda taraftar yer aldı.

Kazanılan şampiyonluğun sonuna kadar hak edildiğini belirten Özbek, "Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluktur." dedi.

Özbek, "Şampiyonlar Anıtı'na her sene geliyoruz. Artık alıştık. İnşallah seneye de buradayız. Süper Lig'de 4 sene üst üste şampiyon olduk. Şimdi bunu doya doya kutlamanın zamanı. Bayraklarınızı asın ve 26'ncı, üst üste 4'üncü şampiyonluğumuzu doya doya kutlayın." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlardan destek istedi

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Yeni sezonun daha zor geçeceğini belirten Dursun Özbek, taraftarlara destek çağrısı yaptı.

Özbek, "Önümüzde yeni sezon var. İnşallah Okan hocam, teknik kadromuz ve futbolcularımızla size aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Her sene birbirinden daha zor bir döneme giriyoruz. Bu sezon da geçen sezondan daha zor olacak." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın gücünü taraftarlarından aldığını vurgulayan Özbek, "İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız. Onun için tam destek ve konsantrasyon. Önümüzdeki yıl yine burada birlikte olmayı diliyorum." dedi.