Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu! Okan Buruk annesiyle üçlü çektirdi
Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda 26’ncı şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın bayrağı Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’na çekildi. Dursun Özbek, “Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk.” derken Okan Buruk, annesi Zehra Buruk ile taraftarlara “üçlü” çektirdi.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.
Törende ayrıca Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Bülent Ünder, Okan Buruk'un annesi Zehra Buruk, futbol antrenörü olan ağabeyi Fuat Buruk, Büyükçekmece Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kerem Ereke, dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda taraftar yer aldı.
ÖZBEK'E "BÜYÜK BAŞKAN" TEZAHÜRATI
Tören alanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek'i "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşıladı.
Taraftarlar, Özbek'ten Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ile Milan'da oynayan Rafael Leao'nun transfer edilmesini istedi. Bazı taraftarlar ise sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin takımda tutulması yönünde tezahürat yaptı.
"ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL BİR ŞAMPİYONLUK"
Dursun Özbek, törende yaptığı konuşmada Galatasaray'ın üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı lig şampiyonluğunu kazandığını vurguladı.
Özbek, "Şampiyonlar Anıtı'na her sene geliyoruz. Artık alıştık. İnşallah seneye de buradayız. Süper Lig'de 4 sene üst üste şampiyon olduk. Şimdi bunu doya doya kutlamanın zamanı. Bayraklarınızı asın ve 26'ncı, üst üste 4'üncü şampiyonluğumuzu doya doya kutlayın." ifadelerini kullandı.
Kazanılan şampiyonluğun sonuna kadar hak edildiğini belirten Özbek, "Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluktur." dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI
Yeni sezonun daha zor geçeceğini belirten Dursun Özbek, taraftarlara destek çağrısı yaptı.
Özbek, "Önümüzde yeni sezon var. İnşallah Okan hocam, teknik kadromuz ve futbolcularımızla size aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Her sene birbirinden daha zor bir döneme giriyoruz. Bu sezon da geçen sezondan daha zor olacak." şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın gücünü taraftarlarından aldığını vurgulayan Özbek, "İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız. Onun için tam destek ve konsantrasyon. Önümüzdeki yıl yine burada birlikte olmayı diliyorum." dedi.
OKAN BURUK'TAN DUYGUSAL SÖZLER
Büyükçekmece'de büyüyen Okan Buruk'u törende annesi Zehra Buruk, ağabeyi Fuat Buruk ve akrabaları da yalnız bırakmadı.
Tören alanında annesinin elini öpen Buruk, konuşmasında Büyükçekmece'de bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "Bu güzel organizasyon için Büyükçekmece Belediyesine, derneğimize ve sizlere teşekkür ederim. Sizleri mutlu etmek bizi her zaman gururlandırıyor. Bunun için emek veriyoruz. İlk isteğimiz sizleri mutlu etmek." dedi.
"BU SOKAKLARDA BÜYÜDÜM"
Okan Buruk, "Bu sokaklarda büyüdüm. Burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrı bir mutluluk. Benim için en değerlisi annemin burada olması." ifadelerini kullandı.
Buruk, konuşmasının ardından taraftarların isteği üzerine annesi Zehra Buruk ile birlikte "üçlü" çektirdi.
Dursun Özbek de Zehra Buruk'un yanına giderek bir süre sohbet etti.
Tören, Galatasaray'ın şampiyonluk bayrağının Şampiyonlar Anıtı'ndaki göndere çekilmesiyle tamamlandı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Okan Buruk, tören alanından ayrılmakta güçlük çekti.